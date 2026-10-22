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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع عائدات صادرات أوغندا 36% في أغسطس الماضي بدعم من الذهب

الذهب
الذهب
أ ش أ

أظهرت بيانات وزارة المالية الأوغندية ارتفاع عائدات صادرات البلاد بنسبة 36% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، لتصل إلى 1.5 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق، مدفوعة بزيادة عائدات شحنات الذهب والسلع الأخرى.

وأوضحت البيانات أن صادرات الذهب قفزت على أساس سنوي، في ظل تحول أوغندا خلال السنوات الأخيرة إلى مركز إقليمي لمعالجة الذهب وتجارته.

وتوقعت وزارة المالية أن تسهم الزيادة المرتقبة في تحويلات الأوغنديين العاملين بالخارج قرب نهاية عام 2026، إلى جانب الرفع الكبير لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي، في تقديم دعم فوري للعملة المحلية، الشلن.

وأضافت الوزارة أن بدء الإنتاج التجاري للنفط وتصديره سيعزز عائدات أوغندا من النقد الأجنبي ومركزها الخارجي على المدى المتوسط.

وتتوقع أوغندا بدء الإنتاج التجاري للنفط الخام مطلع العام المقبل من الحقول الواقعة في غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وزارة المالية الأوغندية عائدات صادرات البلاد الذهب

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