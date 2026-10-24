توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. الاحتلال يزعم إجلاء السكان في الخليل ضمن جهود «مكافحة الإرهاب»

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

تحذير من شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة

تتواصل التقلبات الجوية مع أجواء خريفية تجمع بين ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار وانخفاضها ليلًا، وسط توقعات بفرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من البلاد، إلى جانب تكون الشبورة المائية على عدد من الطرق خلال الساعات الأولى من الصباح وفقا لما ذكره “صباح البلد”.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع نشاط للرياح في بعض المناطق، ما يستدعي متابعة توقعات الطقس قبل الخروج، خاصة للمسافرين على الطرق السريعة وسكان المناطق المعرضة للأمطار.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، طقسًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحارًا على جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع تفاوت درجات الحرارة بين المحافظات.

الاحتلال يزعم: إجلاء للسكان في الخليل ضمن جهود "مكافحة الإرهاب"

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن حدوث عمليات إجلاء للسكان في الخليل ضمن جهود "مكافحة الإرهاب" بالضفة.

أفادت تقارير إعلامية بأن قوات الاحتلال اقتحمت 13 بلدة في شمال الضفة الغربية حيث قامت بإعتقال عشرات الفلسطينيين.

كما أبلغت قوات الاحتلال مئات العائلات في منطقة عين ديربحة ومحيطها بمدينة الخليل بإخلاء منازلها قسرا.

الدولار بكام؟ أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت في مصر

استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة "صدى البلدـ، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، في إطار متابعة تطورات سوق الصرف والتغيرات التي تشهدها أسعار العملات، وسط اهتمام المواطنين والمستثمرين بالتعرف على أحدث مستويات الشراء والبيع.

وتضمنت الأسعار المعلنة الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، مع اختلاف أسعار الشراء عن أسعار البيع وفقًا للعملة، وذلك بحسب البيانات التي عرضها البرنامج.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم السبت، في ظل اهتمام المواطنين بمتابعة تحركات المعدن الأصفر والتعرف على أحدث مستوياته السعرية، خاصة عيار 21 الذي يعد من أكثر الأعيرة تداولًا في السوق المصرية.

وتختلف أسعار الذهب باختلاف الأعيرة، وفقًا لنسبة نقاء الذهب في كل عيار، حيث سجل عيار 24 أعلى سعر بين الأعيرة المعلنة، يليه عيار 21، ثم عيار 18، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 50240 جنيهًا، وفق الأسعار التي عرضها البرنامج.

خبير تنمية بشرية: الاحتراق النفسي يجعل الإنسان غير قادر على الشعور بالسعادة

وقال طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن بعض الأشخاص يمرون بمرحلة يفقدون خلالها الشعور بالسعادة والتفاؤل، حتى مع حدوث أمور إيجابية في حياتهم المهنية، مثل الحصول على مكافأة أو الترقية في العمل، موضحًا أن هذه الحالة قد ترتبط بالاحتراق النفسي.

وأوضح طارق إلياس أن الشخص الذي يعاني من الاحتراق النفسي قد لا يشعر بالرضا الكافي تجاه ما يحققه من إنجازات، حتى عندما يحصل على مكافآت أو يصل إلى مناصب أعلى، إذ يظل لديه شعور بأنه بحاجة إلى المزيد، دون أن يتمكن من الاستمتاع بما حققه بالفعل.

الاحتراق النفسي يفقد الإنسان الشعور بالإنجاز

وأضاف خبير التنمية البشرية أن الشخص في هذه المرحلة قد يستمر في السعي وراء المزيد من المكافآت والإنجازات، لكنه لا يشعر بالرضا الذي كان يتوقعه، لافتًا إلى أن الحصول على تقدير مادي أو مهني لا يكون كافيًا دائمًا للتغلب على هذا الشعور.

استشاري الطب النفسي: البستنة والأنشطة اليومية تساعد على تحسين الصحة النفسية ومواجهة الاكتئاب

قال الدكتور كريم درويش، استشاري الطب النفسي، إن العلاج بالأنشطة، ومن بينها البستنة والزراعة، يمكن أن يسهم في تحسين الحالة النفسية، موضحًا أن كثيرًا من الأشخاص يواجهون معضلة تتعلق بانتظار تحسن حالتهم النفسية قبل البدء في ممارسة الأنشطة اليومية.

وأضاف درويش، خلال حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي محمد جاد، والإعلامية رشا عماد، أن المفهوم العلمي المعروف باسم "التنشيط السلوكي" يقوم على البدء في ممارسة الأنشطة المختلفة بهدف تحسين الحالة النفسية، بدلًا من انتظار الشعور بالتحفيز أو الرغبة قبل القيام بها.

وأكد أن ممارسة الأنشطة، سواء كانت البستنة أو غيرها من الأنشطة البسيطة المتاحة، يمكن أن تساعد على تحسين الحالة النفسية تدريجيًا، مشيرًا إلى أن المبادرة بالفعل قد تكون خطوة مهمة في التعامل مع المشاعر السلبية.

وأشار إلى أن الفكرة الأساسية تتمثل في كسر دائرة الانتظار والخمول، إذ قد يؤدي غياب الدافع إلى ابتعاد الشخص عن الأنشطة اليومية، وهو ما يجعل البدء بخطوات بسيطة وسيلة للمساعدة على استعادة النشاط وتحسين المزاج.

الرئيس السيسي: قيمة الحوار في تحويل الأفكار والمقترحات إلى قرارات تخدم المواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قيمة الحوار الحقيقي تكمن فيما يسفر عنه من قرارات وسياسات قابلة للتنفيذ، مشددًا على أن مسئولية الدولة لا تقتصر على الاستماع إلى الآراء والانتقادات، بل تمتد إلى دراسة المقترحات والتوصيات والعمل على تنفيذ ما يثبت جدواه.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، إن المنتدى شهد نقاشات بناءة اتسمت بالشفافية والمصداقية، وعكست حرص المشاركين على مصلحة مصر ومستقبلها، سواء من خلال الحضور المباشر أو عبر الأفكار والمقترحات المقدمة إلكترونيًا.