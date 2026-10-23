ثابت بدون تغيير.. العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن

شهد سعر العملات العربية استقرارًا أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم الجمعة 23-10-2026 على مستوى البنوك المصرية.

سعر العملات العربية اليوم

وسجل متوسط سعر العملات العربية استقرارًا من دون تغيير من ذلك آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي أمس.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 14.72 جنيه للشراء و14.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر عيار الدينار الكويتي 179.32 جنيه للشراء و179.83 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 15.03 جنيه للشراء و15.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 147.35 جنيه للشراء و146.79 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 143.466 جنيه للشراء و143.85 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر الريال القطري 15.15 جنيه للشراء و15.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني 77.8 جنيه للشراء و78.22 جنيه للبيع.