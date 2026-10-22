ما اتغيرتش.. العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي في البنوك الآن

استقر سعر العملات العربية في تعاملات مساء اليوم الخميس 22-10-2026 علي مستوي السوق الرسمية.

سعر العملات العربية اليوم

وأظهرت تداولات العملات العربية ثباتا من دون تغير بعد انتهاء التعاملات في البنوك قبل ساعات من اليوم.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 14.73 جنيها للشراء و 14.76 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 179.32 جنيها للشراء و 179.83 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 15.03 جنيها للشراء و 13.07 جنيها للبيع..

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني 146.35 جنيها للشراءو 146.79 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وبلغ سعر الريال العماني 143.47 جنيها للشراء و 143.85 جنيها للبيع

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري 15.15 جنيها للشراء و 15.19 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني 77.8 جنيها للشراء و 78.22 جنيها للبيع..