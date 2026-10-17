الريال السعودي والدينار الكويتي.. تفاصيل أسعار العملات العربية في البنوك الآن

استقر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات سوف الصرف مساء اليوم السبت 17-10-2026 على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات العربية اليوم

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 14.22 جنيها للشراء و 14.26 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 173.23 جنيها للشراء و 173.74 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.53 جنيها للشراء و 14.57 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني 141.3 جنيها للشراء و 141.82 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وسجل سعر الريال العماني 138.63 جنيها للشراء و 139.08 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري 14.64 جنيها للشراء و14.68 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني 75.19 جنيها للشراء و 75.6 جنيها للبيع.