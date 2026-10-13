أبرزها الريال السعودي والدينار الكويتي.. سعر العملات العربية الآن

شهد سعر العملات العربية استقرارًا مع انتهاء التعاملات المسائية في الجهاز المصرفي مساء اليوم الثلاثاء 13-10-2026 على مستوي البنوك.

سعر العملات العربية ثابت

وثبت سعر العملات العربية مقابل الجنيه دون تغيير على مستوى البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 14.04 جنيه للشراء و14.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 171.12 جنيه للشراء و171.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.36 جنيه للشراء و14.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني 139.67 جنيه للشراء و 140.14 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني 137.04 جنيه للشراء و137.442 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري إلي 14.47 جنيه للشراء و14.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

وسجل سعر الدينار الأردني 74.32 جنيه للشراء و74.72 جنيه للبيع.