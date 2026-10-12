تحركات جديدة للعملات العربية بعد الارتفاع الأخير.. والريال السعودي يتجاوز الـ 14 جنيها

شهدت أسعار العملات العربية ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة في البنوك المصرية، وجاء الريال السعودي في صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين بعد تحركاته الجديدة وتسجيله مستويات مرتفعة، بينما يواصل الدينار الكويتي التربع على عرش أعلى العملات العربية والأجنبية سعرًا في مصر بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
استمر سعر الريال السعودي في الارتفاع داخل القطاع المصرفي ليصل إلى مستويات قياسية جديدة، حيث تجاوز سعر البيع مستوى 14 جنيهًا في بعض البنوك ووصل إلى أعلى مستوى له في بنك الكويت الوطني بتسجيله 14.178 جنيه، وسط تباين طفيف في حركة الشراء والبيع من بنك لآخر. وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك المصري الخليجي: شراء 14.010 جنيه، بيع 14.051 جنيه
بنك HSBC: شراء 14.005 جنيه، بيع 14.032 جنيه
البنك المركزي المصري: شراء 14.005 جنيه، بيع 14.042 جنيه
البنك التجاري الدولي: شراء 14.001 جنيه، بيع 14.036 جنيه
المصرف العربي الدولي: شراء 14.000 جنيه، بيع 14.042 جنيه
بنك التعمير والإسكان: شراء 13.991 جنيه، بيع 14.036 جنيه
بنك البركة: شراء 13.968 جنيه، بيع 14.036 جنيه
بنك قناة السويس: شراء 13.949 جنيه، بيع 14.044 جنيه
بنك الإسكندرية: شراء 13.947 جنيه، بيع 14.036 جنيه
البنك الأهلي المصري: شراء 13.943 جنيه، بيع 14.036 جنيه
بنك مصر: شراء 13.943 جنيه، بيع 14.029 جنيه
كريدي أجريكول: شراء 13.930 جنيه، بيع 14.030 جنيه
بنك الكويت الوطني: شراء 13.866 جنيه، بيع 14.178 جنيه
البنك العقاري المصري العربي: شراء 13.657 جنيه، بيع 14.027 جنيه
المصرف المتحد: شراء 13.563 جنيه، بيع 14.053 جنيه
أسعار العملات العربية اليوم في مصر
تختلف أسعار العملات العربية الأخرى في البنوك المصرية حسب حركة العرض والطلب، حيث يحافظ الدينار الكويتي على صدارته كأغلى العملات المتداولة، تليه بقية العملات الخليجية والعربية التي تسجل مستويات مستقرة في عمليات الشراء والبيع. وجاءت الأسعار كالتالي:
الدينار الكويتي: شراء 165.826 جنيه، بيع 171 جنيه
الدرهم الإماراتي: شراء 14.3071 جنيه، بيع 14.3491 جنيه
الدينار البحريني: شراء 137.31 جنيه، بيع 139.76 جنيه
الريال العماني: شراء 134.57 جنيه، بيع 136.88 جنيه
الريال القطري: شراء 13.3503 جنيه، بيع 14.4582 جنيه
الدينار الأردني: شراء 73.3357 جنيه، بيع 74.4245 جنيهاً.