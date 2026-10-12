تحركات جديدة للعملات العربية بعد الارتفاع الأخير.. والريال السعودي يتجاوز الـ 14 جنيها

شهدت أسعار العملات العربية ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة في البنوك المصرية، وجاء الريال السعودي في صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين بعد تحركاته الجديدة وتسجيله مستويات مرتفعة، بينما يواصل الدينار الكويتي التربع على عرش أعلى العملات العربية والأجنبية سعرًا في مصر بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

استمر سعر الريال السعودي في الارتفاع داخل القطاع المصرفي ليصل إلى مستويات قياسية جديدة، حيث تجاوز سعر البيع مستوى 14 جنيهًا في بعض البنوك ووصل إلى أعلى مستوى له في بنك الكويت الوطني بتسجيله 14.178 جنيه، وسط تباين طفيف في حركة الشراء والبيع من بنك لآخر. وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: شراء 14.010 جنيه، بيع 14.051 جنيه

بنك HSBC: شراء 14.005 جنيه، بيع 14.032 جنيه

البنك المركزي المصري: شراء 14.005 جنيه، بيع 14.042 جنيه

البنك التجاري الدولي: شراء 14.001 جنيه، بيع 14.036 جنيه

المصرف العربي الدولي: شراء 14.000 جنيه، بيع 14.042 جنيه

بنك التعمير والإسكان: شراء 13.991 جنيه، بيع 14.036 جنيه

بنك البركة: شراء 13.968 جنيه، بيع 14.036 جنيه

بنك قناة السويس: شراء 13.949 جنيه، بيع 14.044 جنيه

بنك الإسكندرية: شراء 13.947 جنيه، بيع 14.036 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 13.943 جنيه، بيع 14.036 جنيه

بنك مصر: شراء 13.943 جنيه، بيع 14.029 جنيه

كريدي أجريكول: شراء 13.930 جنيه، بيع 14.030 جنيه

بنك الكويت الوطني: شراء 13.866 جنيه، بيع 14.178 جنيه

البنك العقاري المصري العربي: شراء 13.657 جنيه، بيع 14.027 جنيه

المصرف المتحد: شراء 13.563 جنيه، بيع 14.053 جنيه

أسعار العملات العربية اليوم في مصر

تختلف أسعار العملات العربية الأخرى في البنوك المصرية حسب حركة العرض والطلب، حيث يحافظ الدينار الكويتي على صدارته كأغلى العملات المتداولة، تليه بقية العملات الخليجية والعربية التي تسجل مستويات مستقرة في عمليات الشراء والبيع. وجاءت الأسعار كالتالي:

الدينار الكويتي: شراء 165.826 جنيه، بيع 171 جنيه

الدرهم الإماراتي: شراء 14.3071 جنيه، بيع 14.3491 جنيه

الدينار البحريني: شراء 137.31 جنيه، بيع 139.76 جنيه

الريال العماني: شراء 134.57 جنيه، بيع 136.88 جنيه

الريال القطري: شراء 13.3503 جنيه، بيع 14.4582 جنيه

الدينار الأردني: شراء 73.3357 جنيه، بيع 74.4245 جنيهاً.