كشفت الفنانة رانيا يوسف عن بعض ملامح الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل «سلطان الديب»، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2027، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية تحدثت فيها عن طبيعة دورها وكواليس الشخصية التي تجسدها في العمل.

وأكدت رانيا يوسف أن الشخصية التي تقدمها في المسلسل مختلفة تمامًا عن شخصية رانيا، موضحة أن الجمهور قد لا يتقبل هذه الشخصية أو يتعاطف معها، بسبب طبيعتها الحادة وطريقة تعاملها مع المحيطين بها.

وقالت رانيا يوسف في تصريحاتها التلفزيونية: «الناس هتكرهني للأسف، دي الشخصية اللي هلعبها، دي مش رانيا يا جماعة»، في إشارة منها إلى الاختلاف الكبير بين شخصيتها الحقيقية والشخصية الدرامية التي تظهر بها خلال أحداث المسلسل.

وأضافت أن الشخصية التي تجسدها تتسم بالجرأة والفجاجة في بعض تصرفاتها، إلى جانب العصبية وارتفاع الصوت وكثرة الزعيق، مؤكدة أن هذه الصفات جزء من تكوين الشخصية داخل الأحداث، لكنها فضلت عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالدور، حتى لا تحرق مفاجآت العمل قبل عرضه.

ويبدو أن رانيا يوسف تخوض من خلال «سلطان الديب» تجربة درامية تعتمد على تقديم شخصية تحمل ملامح مختلفة عن الأدوار التي اعتاد الجمهور رؤيتها فيها، خاصة أن طبيعة الشخصية الحادة قد تضعها في مواقف ومواجهات عديدة ضمن سياق الأحداث.

وتشير تصريحات الفنانة إلى حرصها على الفصل بين شخصيتها الحقيقية وبين الدور الذي تقدمه، إذ تدرك أن رد فعل الجمهور قد يكون رافضًا لتصرفات الشخصية، لكنها تتعامل مع ذلك باعتباره جزءًا من طبيعة الدور ومتطلباته الفنية.

ومن المنتظر أن يكشف عرض مسلسل «سلطان الديب» عن مزيد من تفاصيل الشخصية والعلاقات التي تجمعها بباقي أبطال العمل، وسط ترقب الجمهور لمشاهدة رانيا يوسف في هذه التجربة الجديدة خلال موسم رمضان 2027.

وتظل تصريحات رانيا يوسف عن الشخصية من أبرز الإشارات التشويقية للدور، خاصة مع تأكيدها أن الجمهور قد لا يحب الشخصية، وهو ما يفتح الباب أمام التساؤلات حول طبيعتها ومواقفها والأحداث التي ستشهدها خلال المسلسل.