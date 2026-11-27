كشفت صحيفة «Africa Soccer» الجنوب أفريقية عن تطورات جديدة بشأن ارتباط اسم النادي الأهلي بالتعاقد مع المدافع ليبوني سيما، لاعب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اهتمام النادي الأحمر بالحصول على خدمات اللاعب لتدعيم خط دفاعه.

المدافع ليبوني سيما

وأكدت الصحيفة، نقلًا عن مصدر مقرب من نادي أورلاندو بايرتس، أن الأهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي للتعاقد مع ليبوني سيما، كما لم يحدث أي تواصل رسمي بين إدارة النادي المصري ومسؤولي أورلاندو بايرتس أو ممثلي المدافع الجنوب أفريقي، وهو ما ينفي حتى الآن وجود مفاوضات مباشرة بين الطرفين بشأن الصفقة.

وأضاف المصدر أن إدارة أورلاندو بايرتس تلقت بالفعل اتصالات من بعض الأشخاص الذين ادعوا ارتباطهم بالنادي الأهلي، وتحدثوا بشأن إمكانية ضم اللاعب، إلا أن هذه الاتصالات لا يمكن اعتبارها مفاوضات رسمية، ولا تعني وجود عرض من إدارة القلعة الحمراء للحصول على توقيع المدافع.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ارتبط فيه اسم الأهلي بعدد من المدافعين الأجانب، ضمن التحركات المحتملة لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في تعزيز الخط الخلفي بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وبحسب ما أورده التقرير، فإن موقف ليبوني سيما لا يزال بعيدًا عن مرحلة المفاوضات الرسمية مع الأهلي، في انتظار ما إذا كانت إدارة النادي ستتحرك بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة، أم أن اسم المدافع الجنوب أفريقي سيظل ضمن دائرة الترشيحات والاهتمامات المتداولة في سوق الانتقالات.