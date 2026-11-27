وقف حزب الشعب الجمهوري دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من المنتدى السنوي للحزب، المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر .

وجدد الحزب خالص تعازيه لأسر الضحايا، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ومن المقرر أن تشهد النسخة الثالثة من المنتدى، على مدار ثلاثة أيام، عقد عدد من الجلسات النقاشية والحوارية التي تتناول مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية والإعلامية والاقتصادية، بمشاركة قيادات الحزب ونوابه وكوادره وأعضائه من مختلف المحافظات.