أعلن الفنان توفيق عبد الحميد رغبته في التبرع لصالح ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدًا أن المبلغ الذي يستطيع تقديمه ليس كبيرًا، لكنه يرغب في المساهمة ومساندة أسر الضحايا.

حادث الوراق

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نواية تسند الزير، عايز اتبرع لصالح ضحايا حادث الوراق بس مبلغ مش قد كدة، لا أفكر في اللقطة والترند ولا اهتم بهذه الأمور، ومعنديش إنستاباي ولا أستطيع الحركة بدون كرسي متحرك، علشان كده سألت».

وتأتي رغبة الفنان توفيق عبد الحميد في التبرع في ظل ظروفه الصحية التي يعاني منها، حيث أشار إلى عدم قدرته على الحركة دون كرسي متحرك، وعدم امتلاكه وسيلة للتبرع الإلكتروني، مؤكدًا أن هدفه هو تقديم المساعدة دون البحث عن الظهور أو تصدر الترند.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة مواد بترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها ونشوب الحريق.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.