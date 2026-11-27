أثار الفنان «أبو» حالة من الجدل والانتقادات الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب نشره أغنيته «يجي الليل»، مرفقة بصورة لها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام و فيسبوك"، بعد دقائق من نشره رسالة تعزية لضحايا الحادث المأساوي الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

منشورات المطرب أبو

واعتبر عدد كبير من المتابعين أن توقيت نشر الأغنية غير مناسب على الإطلاق، في ظل حالة الحزن التي تخيم على الشارع المصري إثر سقوط ضحايا ومصابين في الحادث، مشيرين إلى أنهم كانوا ينتظرون منه إظهار المزيد من التضامن مع أسر الضحايا، بدلًا من الاحتفاء بإعادة نشر أغنية قديمة وليست جديدة.

وانهالت التعليقات الغاضبة والعاتبة على «أبو»، حيث كتب أحد المتابعين معبرًا عن استيائه: «هو ده وقته يا فنان؟ ده الإحساس نعمة بجد».