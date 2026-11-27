استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 16 سفينة، بينما غادرته 9 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 32 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32640 طنًا، شملت 3400 طن يوريا، و9200 طن كلينكر، و13245 طن جبس، و3400 طن مولاس، و3395 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60579 طنًا، شملت 877 طن حديد، و13850 طن خردة، و21145 طن ذرة، و3540 طن فول، و19722 طن قمح، و1445 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 919 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 524 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد حاويات الترانزيت 3099 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 28220 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 69250 طنًا.

كما غادر قطار واحد بحمولة إجمالية 1209 أطنان من القمح، متجهًا إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6968 حركة.

وفي سياق متصل، غادرت السفينة «GALLIPOLI SEAWAYS» التابعة للخط الملاحي «RORO»، الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، بعد تداول 3789 طنًا من البضائع، شملت خضروات وفواكه ومنسوجات وملابس وضفائر سيارات ومفاتيح ليد وموصلات.

وضمت البضائع المتداولة شحنات تصدير متجهة إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وسلوفينيا والمجر وسلوفاكيا وفرنسا والمغرب وبلجيكا وبولندا وأيرلندا والتشيك.