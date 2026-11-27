استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في تعاملات صباح اليوم الجمعة 27-11-2026؛ داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وسجل آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا 5645 جنيها للشراء و 5595 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وفقا لمستهل تعاملات اليوم الجمعة؛ والتي كشفت عن استقرار سعر المعدن الأصفر على مستوى محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب

على مدار التعاملات جدد الذهب صعوده بمعدلات طفيفة خلال الأسبوع الجاري لم تجاوز 70 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وصل متوسط سعر الجرام الأكثر انتشارًا 5645 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6451 جنيها للشراء و6394 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 5913 جنيها للشراء و 5861 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5645 جنيها للشراء و 5595 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4838 جنيها للشراء و 4995 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3763 جنيها للشراء و 3730 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 45.16 ألف جنيه للشراء و 44.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 3568 دولار للشراء و 3567 دولار للبيع.

الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم بعد هبوطها في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا، مع تعزيز بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة التوقعات بإقدام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة.

وذكرت منصة "ماركت ووتش" لأسواق المال العالمية، أن الذهب صعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3,591.37 دولارًا للأوقية، بعدما هبط لفترة وجيزة يوم الأربعاء دون مستوى 3,500 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% إلى 3,589.50 دولار، وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 41.88 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.8% إلى 1,303.58 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.7% إلى 885 دولارًا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى شركة تيستي لايف: "يقوم المستثمرون بتغطية مراكز البيع قبيل عطلة أمريكية كبرى، وهو ما يقود تحركات أسعار الذهب اليوم”.

وأضاف أن الذهب لا يزال يتعرض للبيع لجمع السيولة النقدية في ظل حساسية السوق للمعنويات والعزوف عن المخاطر.

وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية أن الاقتصاد نما خلال الربع الثالث بوتيرة أسرع بكثير من التقديرات الأولية، بينما ارتفع التضخم مجددًا في أكتوبر، ما عزز توقعات رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل ومرة أخرى في أوائل عام 2027.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة آخر مرة في سبتمبر الماضي.

وأظهر مسح أجراه مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن النمو الاقتصادي استمر بوتيرة “طفيفة إلى معتدلة” في معظم أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، في حين ظل التضخم مرتفعًا بصورة مستمرة وارتفعت مستويات التوظيف.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا، ما يقلل جاذبيته بالنسبة إلى المستثمرين.