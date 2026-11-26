ارتفع سعر أشهر أعيرة الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس 26-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

عيار 21 يصعد

صعد سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا بقيمة 70 جنيها على مدار الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وصل متوسط سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5645 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6451 جنيها للشراء و6394 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 5913 جنيها للشراء و 5861 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا5645 جنيها للشراء و 5595 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4838 جنيها للشراء و 4995 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3763 جنيها للشراء و 3730 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 45.16 ألف جنيه للشراء و 44.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 3568 دولار للشراء و 3567 دولار للبيع.