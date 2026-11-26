استقر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 26-11-2026 علي مستوي السوق الرسمية.

سعر العملات العربية اليوم

وبلغ سعر العملات العربية في تعاملات اليوم لدرجات مستقرة على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية..

سعر الريال السعودي

بلغ ظزظج 14.6 جنيها للشراء و 14.63 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 177.28 جنيها للشراء و 177.78 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 14.91 جنيها للشراء و 14.95 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني 145.26 جنيها للشراء و 145.65 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الريال العماني 142.25 جنيها للشراء و 142.62 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وسجل سعر الدينار الأردني 77.14 جنيها للشراء و 77.55 جنيها للبيع.