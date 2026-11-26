تواصل وزارة الأوقاف جهودها؛ لإعمار بيوت الله عز وجل بافتتاح (22) مسجدًا غدًا الجمعة 27 من نوفمبر 2026م، حيث تم إنشاء وبناء (3) مساجد جديدة ، وإحلال وتجديد (11) مسجدًا، و صيانة وتطوير (8) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (433) مسجدًا، من بينها (279) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (154) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (15112) مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 29 مليارًا و 878 مليون جنيه تقريبًا.

مساجد الأوقاف الجديدة

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد نعمان مهران بعزبة سرور بقرية نجوع المعادي – مركز البداري؛ ومسجد التوحيد بقرية نزلة المختون – مركز ديروط.

تم إنشاء وبناء مسجد السلام بعزبة حليم – مركز منفلوط؛ ومسجد المصطفى بقرية الشغبة – طريق قرقارص – مركز أسيوط.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية أحمد يونس – مركز مغاغة؛ والمسجد الكبير بقرية دمشاو هاشم – مركز المنيا.

وفي محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد نور الإسلام بقرية 3 الملاك – مركز التل الكبير؛ ومسجد القرية بقرية أبو سلطان – مركز ومدينة فايد.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد الغربي بقرية الشباسية – مركز دسوق.

تم صيانة وتطوير مسجد أبو العزايم بقرية محلة أبو علي – مركز دسوق؛ ومسجد الشرنوبي الكبير بقرية الشرنوبي – مركز سيدي سالم.

وفي محافظة القاهرة:

تم إنشاء وبناء مسجد العدل بمجاورة 3 بالمنطقة الرابعة – مدينة 15 مايو.

وفي محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد أحمد صبيح بقرية الشموت – مركز بنها.

وفي محافظة المنوفية

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية كفر زرقان – مركز تلا.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة حمراية الجالي بقرية منشأة الجمال – مركز طامية.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية المغازي – مركز حوش عيسى.

وفي محافظة شمال سيناء:

تم صيانة وتطوير مسجد المراشدة بكرم القواديس – مدينة الشيخ زويد؛ ومسجد التوحيد – ك 36 بقرية البرث – مدينة رفح.

وفي محافظة قنا:

تم صيانة وتطوير مسجد الأنوار المحمدية بنجع الصالحية بقرية الجبلاو – مركز قنا؛ ومسجد علي بن أبي طالب بنجع البطحة بقرية الغربي بهجورة – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة أسوان:

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بنجع الشاويش بقرية حاجر السباعية – مركز إدفو؛ ومسجد الإمام علي بن أبي طالب بالعتمور مستجد بقرية المنشية – مركز كوم أمبو.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عز وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.