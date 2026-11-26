تشهد حالة الطقس في مصر تحولات جديدة خلال الساعات المقبلة، مع تعمق المنخفض الجوي المرتقب وتزايد فرص سقوط الأمطار وتراجع درجات الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انتشارات كثيفة لـ الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة، وهو ما زاد من البحث عن خريطة ظواهر الطقس المتوقعة، ودرجات الحرارة في مختلف المحافظات، وتفاصيل التقلبات الجوية حتى بداية الأسبوع المقبل.

حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحة أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تسجل اليوم الخميس ما بين 22 و23 درجة مئوية، مع استمرار تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

منار غانم

وأوضحت منار غانم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البلاد تشهد أجواء معتدلة نهارًا على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، خاصة خلال ساعات الظهيرة، وأضافت أن ظهور بعض السحب في السماء يحجب جزءًا من أشعة الشمس، ما يساعد على تلطيف الأجواء وانخفاض الإحساس بالحرارة خلال ساعات النهار، في حين تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة مع دخول ساعات الليل.

منخفض جوي يضرب البلاد بداية الأسبوع المقبل

كشفت منار غانم أن حالة الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية تستمر خلال يومي الجمعة والسبت، وتمتد حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع توقعات ببدء تأثير منخفض جوي تدريجيًا اعتبارًا من يوم الاثنين، يصاحبه انخفاض إضافي في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح، وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى قد تتراجع لتسجل ما بين 20 و21 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 10 درجات في المدن الجديدة و12 درجة بالقاهرة الكبرى.

منخفض جوي

ومن المتوقع أن يستمر تأثير المنخفض الجوي لمدة تتراوح بين 3 و4 أيام، مع اختلاف شدة التقلبات الجوية من محافظة إلى أخرى، واحتمالية نشاط الرياح المثيرة للأتربة في بعض المناطق، خاصة إذا كانت قادمة من المناطق الصحراوية، وأكدت أن تفاصيل الحالة الجوية لا تزال قابلة للتغير، وسيتم تحديد المناطق الأكثر تأثرًا وفرص سقوط الأمطار بصورة أدق مع اقتراب موعد المنخفض.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية الكثيفة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، موضحة أنها قد تصل إلى حد الكثافة على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

شبورة كثيفة

وتبدأ الشبورة في الظهور خلال الفترة من الرابعة أو الخامسة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا، ثم تتلاشى تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس، لتتحسن الرؤية على الطرق خلال الفترة من التاسعة إلى العاشرة صباحًا.

أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

فيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أوضحت منار غانم أن فرص الأمطار الخفيفة تتركز على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين.

سقوط أمطار

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية تظل ضعيفة للغاية، وقد تقتصر على بعض النقاط المتفرقة، بالتزامن مع ظهور السحب العالية والمتوسطة.

درجات الحرارة الصغرى في القاهرة والمدن الجديدة

أشارت المتنبئ الجوي إلى أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 13 و14 درجة مئوية، بينما تسجل نحو 12 درجة في بعض المدن الجديدة، وهو ما يزيد الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

ارتداء ملابس ثقيلة

ونصحت المواطنين بعدم الانخداع بالأجواء الدافئة خلال النهار، مع ضرورة ارتداء ملابس مناسبة عند الخروج ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح، خاصة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.