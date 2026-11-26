أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع «بيت الوطن» بمدينة بدر، ضمن المرحلة العاشرة.

وذلك وفق جدول زمني محدد يبدأ يوم الاثنين 7 ديسمبر 2026، وحتى يوم الأربعاء 27 يناير 2027، ويشمل مناطق الامتداد الشرقي والحديقة المركزية (A,B).

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية تيسير إجراءات تسليم الأراضي للمواطنين، والالتزام بالمواعيد المحددة، مع متابعة جهاز المدينة لضمان انتظام عملية التسليم للمستفيدين.

تفاصيل بيت الوطن

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع «بيت الوطن» يمثل أحد المشروعات المهمة التي تستهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج في الحصول على أراضٍ سكنية متميزة داخل المدن الجديدة، بما يعزز ارتباطهم بوطنهم، كما يسهم المشروع في دعم خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، وزيادة معدلات التنمية بمدينة بدر وغيرها من المدن الجديدة.

من جانبه، أوضح المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن تسليم قطع الأراضي بمنطقة الامتداد الشرقي الأولى سيبدأ يوم الاثنين 7 ديسمبر 2026، للقطع أرقام: 14، 22، 34، 60، 62، 66، 71، 73، 74، 93، 107، 108، 109، 120، 125، 136، 143، 146، 149، 159، 160، 186، 190، 193، 264، .

ويستكمل التسليم يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026، للقطع أرقام: 277، 282، 303، 320، 322، 370، 386، 402، 403، 421، 423، 436، 456، 461، 471، 477، 494، 503.

وأضاف أن تسليم قطع الأراضي بمنطقة الامتداد الشرقي الثانية سيكون يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026، للقطع أرقام:7، 9، 16، 11، 22، 23، 32، 35، 36، 39، 48، 59، 62، 128، 118، 93، 91، 88، 81، 77، 137، 141، 143، 156، 162.

ويستكمل التسليم يوم الاثنين 14 ديسمبر 2026، للقطع أرقام: 170، 174، 179، 183، 195، 203، 214، 221، 225، 241، 280، 283، 295، 302، 306.

وأشار إلى أن تسليم أراضي منطقة الامتداد الشرقي الثالثة سيكون يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2026، للقطع أرقام: 13، 18، 81، 101، 124، 125، 131، 133، 135، 164، 185، 189، 190، 192، 195، 203، 227، 228، 241، 244، 252، 253، 255، 275، 316.

ويوم الأربعاء 16 ديسمبر 2026، للقطع أرقام: 329، 334، 353، 379، ومن 414 إلى 432.

وفيما يتعلق بمنطقة الامتداد الشرقي الرابعة، أوضح رئيس الجهاز أنه تقرر تسليم القطع أرقام 13، 21، 23، 35، 46، 51، 68، ومن 82 إلى 99، يوم الاثنين 21 ديسمبر 2026.

وأضاف أن تسليم أراضي منطقة الحديقة المركزية (A) سيبدأ يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2026، للقطع أرقام: 6، 7، 10، 11، 14، 15، 18، 19، 20، 22، 23، 24، 26، 27، 28، 30، 31، 34، 35، 36، 38، 39، 40، 42، 43.

ويستكمل التسليم يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2026، للقطع أرقام 45، 46، 47، ومن 50 إلى 71.

ويستمر التسليم يوم الاثنين 28 ديسمبر 2026، للقطع أرقام: 72، 73، 74، 77، 78، 79، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 89، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 102، 103.

ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2026، للقطع أرقام: 105، 107، 108، 109، 110، 114، 115، 116، 117، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 132، 133، 134، 135، 138، 139، 140، 141، 144، 145، 146، 147، 148، 149.

وأوضح رئيس الجهاز أن تسليم أراضي منطقة الحديقة المركزية (B) سيبدأ يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2026، للقطع أرقام: 3، 13، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 23، 25، 28، 35، 36، 37، 43، 49، 51، 63، 66، 67، 68، 71.

ويستمر التسليم يوم الاثنين 4 يناير 2027، للقطع أرقام: 73، 74، 79، 80، 81، 84، 85، 86، 94، 95، 97، 98، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 113، 114، 115.

ويوم الثلاثاء 5 يناير 2027، للقطع أرقام: 112، 116، 118، 119، 121، 122، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 147، 148.

ويوم الأربعاء 6 يناير 2027، للقطع أرقام: 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157، ومن 160 إلى 175، على أن تستمر أعمال التسليم يوم الاثنين 11 يناير 2027، للقطع من 176 إلى 200.

ويوم الثلاثاء 12 يناير 2027، للقطع من 201 إلى 227، ويوم الأربعاء 13 يناير 2027، للقطع من 228 إلى 252، وتُستكمل أعمال التسليم يوم الاثنين 18 يناير 2027، للقطع من 253 إلى 277، والثلاثاء 19 يناير 2027، للقطع من 278 إلى 312.

كما تم تخصيص الفترة من يوم الأربعاء 20 يناير وحتى الأربعاء 27 يناير 2027، لتسليم قطع الأراضي للمواطنين الذين تخلفوا عن مواعيد الاستلام المحددة.

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر ضرورة التزام المواطنين بالمواعيد المحددة لكل منطقة، والتوجه إلى جهاز المدينة لاستكمال إجراءات الاستلام في الموعد المحدد، بما يضمن انتظام عملية التسليم وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة منظمة.