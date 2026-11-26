كشفت صحيفة «التليجراف» البريطانية، أن وزارة الدفاع البريطانية أرسلت خطابات إلى نحو 100 ألف من قدامى المحاربين، تعرض عليهم المشاركة في تدريبات ومناورات عسكرية، وتطالبهم بتحديث بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم المهنية، تحسباً لاحتمال استدعائهم مجدداً للخدمة في حالات الطوارئ، وذلك للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف الأوروبية من اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث تستهدف لندن تعزيز جاهزيتها الدفاعية ورفع قدرتها على التعامل مع أي تطورات أمنية طارئة.

وبحسب التقرير، تضمنت الخطابات، الموقعة من قادة القوات البرية والجوية والبحرية البريطانية، دعوات للمشاركة التطوعية في التدريبات والمناورات العسكرية، ومن بينها مناورة «المدافع الثابت» الرئيسية لحلف الناتو، إلى جانب مطالبة العسكريين السابقين بتحديث بيانات الاتصال وتقديم معلومات عن وظائفهم الحالية والمهارات التي اكتسبوها بعد مغادرة الخدمة العسكرية.

وينتمي المستهدفون بهذه الخطوة إلى ما يُعرف بـ«الاحتياط الاستراتيجي» البريطاني، وهم عسكريون سابقون يظلون ملزمين قانونياً بالعودة إلى الخدمة في ظروف استثنائية، بخلاف قوات الاحتياط التي تتطوع بصورة منتظمة.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن هذه الإجراءات لا تعني وجود قرار وشيك باستدعاء هؤلاء العسكريين، وإنما تأتي ضمن خطة لتعزيز الجاهزية العسكرية والردع وتقليل احتمالات اندلاع الحرب.

من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج إن بلاده تعمل في بيئة أمنية تتزايد فيها التهديدات، معتبراً أن الاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط إجراء احترازي منطقي وضروري، فيما أشارت «التليجراف» إلى أن عدد القوات البرية البريطانية العاملة يبلغ نحو 73 ألف جندي، وهو أدنى مستوى له منذ الحروب النابليونية.

تحركات عسكرية بريطانية ومخاوف من التصعيد الروسي

وتزامنت الاستعدادات البريطانية مع سلسلة من التطورات العسكرية التي أثارت قلق دول الناتو، من بينها تقارير عن إطلاق روسيا صواريخ كروز اخترقت شرق بولندا، بالقرب من منطقة شهدت تدريبات عسكرية بقيادة بريطانية.

كما كشفت تقارير عن بدء سلاح الجو الملكي البريطاني نقل طائراته إلى حظائر محمية خلال ساعات الليل، إلى جانب خطط لتركيب شبكات دفاعية مضادة للطائرات المسيرة في القواعد العسكرية، تحسباً لهجمات محتملة.

بحر البلطيق.. ساحة محتملة للمواجهة بين روسيا والناتو

وفي سياق متصل، كشف تحقيق لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن اتصالات دبلوماسية سرية جرت خلال الأشهر الماضية بين مسؤولين أوروبيين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف منع تحول بحر البلطيق إلى ساحة مواجهة عسكرية مباشرة بين موسكو ودول الناتو.

وتنبع أهمية بحر البلطيق بالنسبة لروسيا من كونه ممراً حيوياً لصادراتها النفطية، إذ يمر عبره أكثر من 60% من صادراتها النفطية المنقولة بحراً، الأمر الذي يثير مخاوف موسكو من إمكانية فرض حصار بحري غربي يهدد تجارتها ومصالحها الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن روسيا عززت وجودها العسكري في جيب كالينينجراد، الواقع بين بولندا وليتوانيا، ونشرت طائرات مسيرة وأنظمة رادار ومعدات للحرب الإلكترونية، كما دفعت بسفن حربية مزودة بصواريخ ذات قدرات نووية لمرافقة ناقلات النفط الروسية، في ظل تصاعد التوترات مع الدول الأوروبية.

وزادت حدة المخاوف عقب تحذير روسي مكتوب وجهته موسكو إلى حلف الناتو، تضمن تهديداً بإمكانية اللجوء إلى ضربات نووية استباقية لحماية المصالح الروسية في بحر البلطيق، حتى في حال عدم تعرض الأراضي الروسية لهجوم مباشر.

رسائل أوروبية إلى بوتين لمنع الحرب

وفي محاولة لاحتواء التصعيد، لجأت أطراف أوروبية إلى قنوات دبلوماسية غير معلنة لإيصال رسائل تطمين إلى الكرملين، مفادها أن دول الناتو لا تعتزم فرض حصار بحري على روسيا خلال فترات السلم.

ووفقاً لـ«وول ستريت جورنال»، استعان مسؤولون غربيون برجل أعمال روسي نافذ يتمتع بعلاقات مباشرة مع الكرملين، لنقل رسائل إلى بوتين، بالتزامن مع اتصالات أجراها الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره مع الرئيس الروسي.

وخلال اتصال هاتفي جرى في 27 أكتوبر، أكد الرئيس الفنلندي لبوتين أن بلاده لا تعتزم المشاركة في فرض حصار على بحر البلطيق خلال فترات السلم، مشدداً على أن التحركات الأوروبية ستظل ملتزمة بالقانون الدولي.

ورغم هذه الاتصالات، حذر بوتين من أن موسكو لا ترغب في التصعيد، لكنها سترد على أي تهديد لمصالحها، قائلاً إن خروج الصراع عن السيطرة لن يترك أي منتصر.

واختُبرت جهود التهدئة مجدداً عقب استهداف طائرات مسيرة أوكرانية سفينة شحن روسية بالقرب من فنلندا، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، قبل أن تتدخل السلطات الفنلندية في عملية الإنقاذ بالتنسيق مع الجانب الروسي.

واعتبر الكرملين أن الهجوم ساهم في زيادة التوترات بمنطقة بحر البلطيق، مطالباً دول المنطقة بممارسة نفوذها على كييف لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.