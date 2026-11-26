زار وفد من السفارة البريطانية فى بيروت ، ضم فريق صندوق الأمن المتكامل وقسم الدفاع، فوج الحدود البرية الثالث التابع للجيش اللبناني، واطّلع على كيفية مساهمة الدعم البريطاني في تعزيز أمن الحدود اللبنانية وبسط سلطة الدولة .

وشملت الزيارة وفق بيان السفارة مقر القيادة التكتيكية للفوج في عيتا الفخار، وموقعا جديدا قيد الإنشاء في منطقة القرن، ومركز المراقبة الحدودي المحمي الذي أُنجز حديثا في عين المزراب بالبقاع الغربي، حيث سلّمت المملكة المتحدة المركز رسميا إلى الجيش اللبناني.

وأكدت السفارة البريطانية مواصلة دعمها للجيش اللبناني، باعتباره القوة العسكرية الشرعية الوحيدة في لبنان، مشيرة إلى أن هذا الدعم أسهم في إنشاء أفواج الحدود البرية وبناء 85 برجا حدوديا وقاعدة عمليات أمامية على طول الحدود مع سوريا، مما ساعد في بسط سلطة الدولة والحد من عمليات التهريب وتعزيز الأمن، في ظل مزيد من التقارب والتعاون الدفاعي بين البلدين.

وقال رئيس صندوق الأمن المتكامل داريل كروكس إن الشراكة مع الجيش اللبناني تدعم دوره الحيوي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في أنحاء لبنان، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة دعمت منذ عام 2013 إنشاء أفواج الحدود البرية على الحدود مع سوريا، من خلال توفير البنية التحتية لأمن الحدود والتدريب والمعدات والمركبات والتوجيه.

من جهته، أكد الملحق العسكري البريطاني المقدّم تشارلز سميث أن الشراكة مع الجيش اللبناني تحقق نتائج عملية على الأرض في البقاع الغربي، لافتا إلى أن المواقع الجديدة تعزز قدرة الجيش على تأمين الحدود وحماية المجتمعات وبسط سلطة الدولة، ومجددا تأكيد بلاده مواصلة دعم الجيش اللبناني ولبنان آمن ومستقر.