واصل الذهب تماسكه اليوم الخميس 26 نوفمبر أمام تقلبات السوق، محافظا على مكاسبه بعد موجة التذبذب التي شهدها في التعاملات الصباحية، حيث تراجع لفترة قصيرة قبل أن يستعيد مستوياته ويغلق عند نفس أسعار أمس الأربعاء.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصري، 5,635 جنيها، بينما سجل جنيه الذهب 45,080 جنيها، في إشارة إلى قوة الطلب على المعدن الأصفر رغم حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

سعر جرام عيار 24 سجل اليوم: 6,440 جنيها

سعر جرام عيار 22 سجل اليوم: 5,903 جنيهات

سعر جرام عيار 21 سجل اليوم: 5,635 جنيها

سعر جرام عيار 18 سجل اليوم: 4,830 جنيها

سعر جرام عيار 14 سجل اليوم: 3,757 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24 سجل اليوم: 200,306 جنيهات

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 21 سجل اليوم: 45,080 جنيها