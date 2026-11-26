كشف المهندس أيسم صلاح الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن مخاطر تتعلق بسياسة استخدام البيانات في تطبيق "Instinct AI"، موضحًا أن سياسة الخصوصية الخاصة به تتضمن بنودًا تسمح باستخدام بيانات المستخدمين أو إتاحتها لشركات أخرى.

وأضاف خلال برنامج "صباحك مصرى"، أن معالجة بيانات المستخدمين المقيمين خارج الولايات المتحدة قد تتم داخل أمريكا أو في دول أخرى، مشيرًا إلى أن السياسة لا تستبعد احتمال معالجة البيانات في إسرائيل.

وأكد أن هذه البنود تثير تساؤلات بشأن أماكن معالجة البيانات والجهات التي يمكن أن تصل إليها، خاصة مع احتفاظ الشركة ببعض المعلومات حتى بعد طلب حذف الحساب، مشددًا على أهمية قراءة سياسات الخصوصية ومعرفة كيفية استخدام البيانات قبل مشاركة الصور أو المعلومات الشخصية مع أي تطبيق للذكاء الاصطناعي.