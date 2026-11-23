قال المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ تطبيق «Instinct» يُعد مساعداً ذكياً يمكن التواصل معه من خلال قنوات اتصال سهلة وبسيطة تشبه تطبيق واتساب، ويستطيع المستخدم تفويضه في تنفيذ مجموعة من المهام، من بينها الرد على الرسائل والبريد الإلكتروني، وحجز المطاعم، وشراء تذاكر الرحلات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ تنفيذ هذه المهام يتطلب منح التطبيق صلاحية الدخول إلى جميع الحسابات الشخصية للمستخدم، وهو ما يمثل مكمن الخطورة، لأنّ المستخدم يفوضه بذلك في كشف كل ما يملكه من معلومات وبيانات رقمية.

وحذر أبو جمرة من منح شركة حديثة الظهور هذه الصلاحيات الواسعة، مؤكداً أنّه لا يصح أن يأتمن المستخدم شركة جديدة على هذا القدر من التفاصيل والبيانات الشخصية، معرباً عن اعتقاده بأنّ التطبيق لن يستمر بالضرورة في صورته الحالية، لأنّ المساعد الذكي الذي سيعتمد عليه المستخدمون في المستقبل سيكون على الأرجح تابعاً لشركات كبرى مثل أبل وجوجل، وليس لشركة صغيرة.

وفي رده على تساؤل بشأن احتمال شراء شركة أخرى للتطبيق، أوضح أنّ هذا هو أحد الاحتمالات، إلى جانب أن تطور الشركات الكبرى مساعداتها الذكية الخاصة، مشيراً إلى أنّ الأمر قد يحدث على غرار ما جرى مع واتساب وإنستغرام عندما استحوذت عليهما شركات أكبر.