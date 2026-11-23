تحدث المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

عموتة يعلق على خسارة الأهلي أمام بيراميدز

وأكد عموتة أنه كان يشعر بالتفاؤل قبل انطلاق المواجهة، لكنه فوجئ بالمستوى الذي ظهر به لاعبو الأهلي خلال المباراة، مشيرًا إلى أن الأداء لم يكن على النحو الذي توقعه قبل اللقاء.

وقال المدير الفني للأهلي عقب المباراة: «كنت متفائلًا قبل اللقاء، وتفاجأت بأداء اللاعبين، حيث إنني أول من تفاجأ بالأداء الذي ظهرنا به».

وأضاف عموتة أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن النتيجة، رافضًا تحميل أي لاعب مسؤولية الخسارة بشكل منفرد، خاصة أنه يحرص دائمًا على الدفاع عن لاعبيه وعدم اتخاذ أي عنصر بالفريق شماعة للإخفاق.

وشدد المدرب المغربي على أنه لن يوجه أصابع الاتهام إلى أي لاعب، مؤكدًا أن المسؤولية جماعية، وأنه باعتباره المدير الفني يتحمل مسؤولية ما حدث داخل الملعب.

واختتم عموتة تصريحاته بالإشارة إلى إمكانية تدعيم صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، قائلًا: «سنرى في يناير التدعيمات».

وتأتي تصريحات المدير الفني للأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز، التي زادت الضغوط على الجهاز الفني، في ظل اتساع الفارق بين الفريقين إلى 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.