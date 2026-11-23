انخفض سعر هاتف سامسونج القابل للطي "Galaxy Z Fold8" سعة 256 جيجابايت على متجر أمازون ليصل إلى 1,549 دولاراً بدلاً من 1,899 دولاراً، مسجلاً أدنى سعر له منذ إطلاقه، ليصبح أرخص بنحو 450 دولاراً من هاتف "iPhone Duo" البالغ سعره 1,999 دولاراً.

مقارنة Galaxy Z Fold8 مع iPhone Duo والمواصفات الفنية

أوضح تقرير تقني نشره موقع "Gizmodo" أن كلا الهاتفين يفتحان على شاشة داخلية مقاس 7.6 بوصة، لكن "Galaxy Z Fold8" يتفوق بوزن أخف يبلغ 201 جرام مقارنة بـ 254 جراماً لهاتف "iPhone Duo"، وبسُمك 4.5 ملم عند الفتح و9.7 ملم عند الطي، ما يجعله أخف هاتف قابل للطي بتصميم الكتاب في العالم.

وجاء الإصدار الثامن من سامسونج بتصميم أقصر وأكثر عرضاً يمنح الشاشة الداخلية أبعاد "4:3" المناسبة لمشاهدة الأفلام والكتب الإلكترونية، إلى جانب شاشة خارجية مقاس 5.5 بوصة تسهل التصفح والرسائل بيد واحدة، وتعد الأكثر سطوعاً في هواتف جالاكسي تحت أشعة الشمس.

أداء المعالج والكاميرات والبطارية في Galaxy Z Fold8

لفت التقرير إلى أن الهاتف يعمل بمعالج "Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy" مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت لتشغيل عدة تطبيقات جنباً إلى جنب بسلاسة، ويضم نظام كاميرا مزدوجاً بدقة 50 ميجابكسل يشمل عدسة واسعة وأخرى فائقة الاتساع، مع ميزة تثبيت الفيديو الفائق والقفل الأفقي.

وبحسب ما ذكره الموقع، زود الهاتف ببطارية سعة 4,800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع "Super Fast Charging 2.0"، كما يتيح تطبيق "Samsung Wallet" تخزين بطاقات الدفع وتذاكر السفر والهويات الرقمية، مع توفير أدوات لنقل الصور وجهات الاتصال وكلمات المرور بسهولة من هواتف آيفون.