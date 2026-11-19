تتجه الأنظار مجدداً نحو المنافسة المحتدمة بين عملاقي التكنولوجيا "سامسونج" و"أبل" وذلك مع ظهور تسريبات تقنية جديدة تشير إلى عزم الشركة الكورية الجنوبية لحداث نقلة نوعية في تصميم هواتفها الرائدة المقبلة. ووفقاً للتسريات، تدرس شركة سامسونج تزويد بعض طرازات جالكسي المستقبلية بشاشة شبه خالية تماماً من الحواف، في خطوة قدتستهدف بها محاكاة واستباق التصميم المرتقب لهواتف آيفون القادمة.

تطوير واجهة أمامية ثورية

تشير التوقعات إلى أن شركة أبل تعمل حالياً على تطوير واجهة أمامية ثورية لهواتف آيفون المقرر إطلاقها العام المقبل احتفالاً بالذكرى العشرين لأول هاتف آيفون.

ابتكار تقنيات منافسة

من ناحية أخرى، يرتكز هذا التصميم على واجهة زجاجية رباعية الانحناءات مع حواف فائقة النحافة، مما يضمن تجربة بصرية انسيابية غير مسبوقة. وفي هذا السباق، تحظى سامسونج بأفضلية استراتيجية واضحة؛ إذ تُعد ذراعها المتخصصة «Samsung Display» المورد الرئيسي لشاشات OLED لهواتف آيفون، وهو ما يمنحها استباقاً في قراءة توجهات السوق وقدرة عالية على ابتكار تقنيات منافسة.

وتشير المصادر إلى أن تطوير هذه الشاشة الجديدة يمضي بسلاسة تامة دون أي عقبات جوهرية، حيث تقتصر التحديات الراهنة على معالجة بعض التفاصيل الهندسية الدقيقة. ورغم تكتم الشركة على الطرازات المستهدفة أو موعد الإطلاق الرسمي، فإن سجلها الحافل يعزز من فرص نجاحها؛ فقد سبقت «آبل» بطرح هاتف «Galaxy S25 Edge» قبل أشهر من وصول «iPhone Air»، كما سبقتها بهاتفها القابل للطي «Galaxy Z Fold8» قبل إطلاق «iPhone Duo».