مع التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت الهواتف الذكية توفر حلولا متقدمة لتسهيل التواصل بين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، ولم تعد ترجمة اللغات الأجنبية تتطلب بالضرورة الاستعانة بتطبيقات خارجية، إذ باتت أجهزة آيفون وسامسونج تضم أدوات مدمجة تتيح ترجمة النصوص والمحادثات وحتى المكالمات الهاتفية بصورة مباشرة، مستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتوفر هذه الميزات حلولا عملية للمسافرين والراغبين في تعلم لغات جديدة، وكذلك المستخدمين الذين يحتاجون إلى تصفح مواقع إلكترونية بلغات أجنبية أو التواصل مع أشخاص لا يتحدثون لغتهم، من خلال ترجمة الكلمات والعبارات وتحويل الكلام المنطوق إلى نصوص مفهومة.

وتقدم شركتا آبل وسامسونج مجموعة من أدوات الترجمة التي تختلف في إمكاناتها وطريقة عملها، وتشمل الترجمة النصية والصوتية والفورية للمكالمات الهاتفية.

ترجمة النصوص والمحادثات عبر هواتف آيفون

تتضمن هواتف آيفون أداة ترجمة مدمجة تحمل اسم Translate، تتيح للمستخدمين تحويل الكلمات والعبارات بين مجموعة من اللغات، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق ترجمة منفصل.

وتعمل الأداة من خلال إدخال النص المطلوب ترجمته أو نطقه صوتيا، لتعرض الترجمة مباشرة على الشاشة، حيث يظهر النص الأصلي في الجزء العلوي، بينما تظهر ترجمته في الجزء السفلي، بما يساعد على المقارنة بين اللغتين وفهم المعنى بسهولة.

ولا تقتصر إمكانات الأداة على عرض النصوص المترجمة، إذ يمكنها أيضا قراءتها بصوت مسموع، وهو ما يساعد المستخدم على التعرف على نطق الكلمات والعبارات، خاصة عند تعلم لغة جديدة أو الاستعداد للسفر إلى بلد أجنبي.

وتوفر الأداة كذلك إمكانية التحكم في سرعة تشغيل الصوت، ونسخ النصوص المترجمة، والبحث عن معاني الكلمات من خلال قاموس مدمج، بما يمنح المستخدم خيارات إضافية لفهم المفردات والتعبيرات الجديدة.

ومن أبرز مزايا أداة Translate إمكانية استخدامها دون اتصال بالإنترنت، شريطة تنزيل اللغات المطلوبة مسبقا، كما توفر خدمات Google Live Translate خيارا إضافيا للترجمة دون اتصال، بحسب اللغات والإمكانات المدعومة.

ترجمة

سامسونج تتيح ترجمة المكالمات والرسائل لحظيا



أما هواتف سامسونج، فتقدم مجموعة من أدوات الترجمة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، والتي لا تقتصر على ترجمة الكلمات والنصوص، بل تمتد إلى المحادثات المباشرة والمكالمات الهاتفية والرسائل وصفحات الويب.

وتتيح ميزة Interpreter أو المترجم الفوري إجراء محادثات مباشرة بين شخصين يتحدثان لغتين مختلفتين، من خلال عرض الكلام وترجمته على شاشة الهاتف، مع إمكانية الاستماع إلى الترجمة صوتيا، بما يسهل التواصل خلال السفر أو المواقف اليومية.

وفي مجال المراسلات، توفر أدوات Galaxy AI إمكانية ترجمة الرسائل داخل عدد من تطبيقات المراسلة المدعومة، ما يساعد المستخدم على فهم الرسائل الواردة والرد عليها بلغات مختلفة.

كما تتيح ميزة Browsing Assist ترجمة صفحات الويب، بينما يمكن الاستعانة بأدوات الترجمة المرتبطة بالكاميرا لفهم النصوص الأجنبية الموجودة على اللافتات والمستندات وغيرها من المواد المطبوعة.

وتبرز ميزة Call Assist باعتبارها إحدى الأدوات المهمة في هذا المجال، إذ تتيح ترجمة المكالمات الهاتفية بصورة مباشرة، من خلال تحويل الكلام المنطوق إلى نص مترجم يظهر على شاشة الهاتف، بما يساعد طرفي المكالمة على فهم بعضهما رغم اختلاف اللغة.

ويمكن للمستخدم تحديد اللغات المطلوبة وتنزيل لغات إضافية، إلى جانب التحكم في سرعة نطق الترجمة وكتم صوته الأصلي، بحيث يسمع الطرف الآخر الترجمة بدلا من الكلام بلغته الأصلية.