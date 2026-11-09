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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حيلة ذكية في واتساب.. كيف ترد على الرسائل دون فتح التطبيق؟

رسائل واتساب
رسائل واتساب
لمياء الياسين

بدون فتح التطبيق حيل ذكية للرد على رسائل واتساب وذلك من مجموعة من الطرق والخطوات التي تتيح لمستخدمي تطبيق واتساب الرد على الرسائل الواردة مباشرة دون الحاجة لفتح المحادثة أو الدخول إلى واجهة التطبيق الرئيسية، مما يوفر مرونة وسرعة في التواصل، وإن كان لا يضمن بشكل قطعي إخفاء حالة الظهور عبر جميع الطرازات وأنظمة التشغيل.

آليات الرد المباشر 

تعتمد هذه الميزة بالدرجة الأولى على تفعيل نظام الإشعارات وتخويل خيار الرد السريع، وتختلف خطوات تطبيقها بحسب البيئة التشغيلية للهاتف:


مستخدمو نظام أندرويد : عند تلقي رسالة جديدة، يتعين سحب الشاشة من الأعلى لفتح لوحة الإشعارات، وتوسيع إشعار واتساب لإظهار الخيارات المتاحة، ثم الضغط على أمر "رد" (Reply) لكتابة النص وإرساله فورًا. 

تتفاوت واجهة هذه الخيارات نسبيًا تبعًا للواجهة البرمجية للشركة المصنعة ونسخة النظام المعتمدة.


مستخدمو نظام آي فون : يتطلب الأمر إيقاظ الشاشة أو الولوج إلى مركز الإشعارات، ثم الضغط المطول على إشعار الرسالة لتنبثق الإجراءات التفاعلية، ومن ثم استخدام حقل الرد المباشر مع تجنب النقر العادي الذي يؤدي إلى فتح التطبيق تلقائيًا.


وفي حال غياب هذه الخصائص، ينصح التقرير بمراجعة إعدادات الهاتف الداخلية؛ عبر تفعيل إشعارات التطبيقات والسماح بظهورها على شاشة القفل في هواتف أندرويد، أو تمكين "السماح بالإشعارات" وضبط "إظهار المعاينات" في هواتف آي فون.

 أدوات برمجية 

إلى جانب الإشعارات التقليدية، برزت أدوات برمجية مساعدة تتيح إدارة المراسلات عن بُعد:

مساعد "جيميناي

 يمكن لخدمة الذكاء الاصطناعي من غوغل قراءة الإشعارات والرد عليها بعد منحها الأذونات اللازمة، إلا أن الميزة لا تزال تخضع للإطلاق التدريجي بناءً على الحساب والمنطقة الجغرافية، فضلاً عن عجزها الحالي عن التعامل مع الوسائط المتعددة كالرسائل الصوتية والمرئية، مع وجود اعتبارات تتعلق بخصوصية البيانات عند الاطلاع على المحتوى.

 المساعد الصوتي "سيري" 

 يستطيع المساعد إعلان الرسائل والرد عليها بالاقتران مع الأجهزة المتوافقة مثل ساعة "أبل ووتش" وسماعات "AirPods"، وتظل كفاءة هذه الطريقة مرتبطة بنوع الرسالة وأذونات التطبيق المتوفرة.

حذر الخبراء في التقرير من الاعتماد على بعض الحيل الشائعة مثل تفعيل "وضع الطيران" لفتح التطبيق وكتابة الرسائل ثم إغلاقه؛ مؤكدين أن هذه الوسيلة لا تحجب مؤشرات القراءة بشكل موثوق، إذ يتم تحديث البيانات وإرسال الإشارات فور إعادة الاتصال بالشبكة.
 

تطبيق واتساب فتح المحادثة أنظمة التشغيل نظام الإشعارات إشعار واتساب إشعارات التطبيقات الإشعارات التقليدية

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