قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكلام ده عيب.. بركات يرد على اتهامات تدخل محمد صلاح في شئون المنتخب
الصين: نتطلع لتعزيز العلاقات مع إيران والصراع في الشرق الأوسط لا يمكن حله بالقوة
مصر تسجل 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 184 يومًا
مصرع 14 شخصا وإصابة 25 في حريق مبني شاهق بالصين
79 رحلة دولية تصل مطار الغردقة اليوم.. آلاف السائحين يتوافدون من أوروبا
للأجانب من أم مصرية.. الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية
ترامب يعترف: إسرائيل ضمن أسباب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي
أسطوانة البوتجاز بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين رسميا
علي ماهر يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر
قمة محتملة لترامب وبوتين وبينج في الصين خلال أيام
ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنسق مع هيئتي الأوقاف القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية دعمًا لمبادرة الوقف التعليمي

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

 تعتزم وزارة الأوقاف التنسيق والتعاون مع هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف القبطية الإنجيلية لبحث سبل توحيد الجهود وتكاملها في إنفاذ التوجيه الرئاسي نحو إحياء الوقف التعليمي، وتشجيع إنشاء الأوقاف المخصصة لدعم التعليم والبحث العلمي.

 يأتي ذلك استجابةً لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى تطوير العمل الوقفي لخدمة المجتمع في المجالات التعليمية والصحية، وتأكيدًا لوحدة أبناء الوطن الكرام، ولأن نهضة التعليم مسئولية وطنية ومجتمعية مشتركة،

ويأتي هذا التنسيق انطلاقًا من الإيمان بأن الوقف التعليمي يمثل مجالًا رحبًا للتعاون المجتمعي، وأن الاستثمار في العلم وبناء الإنسان غاية إنسانية ووطنية مشتركة، تتضافر من أجلها جهود المؤسسات الدينية والوقفية كافة، بما يعزز قيم المواطنة والتكافل والتضامن، ويجسد وحدة الهدف في خدمة الوطن وبناء مستقبل أجياله.

وتؤكد الوزارة حرصها على أن يكون هذا التعاون نموذجًا للتكامل المؤسسي بين مختلف الهيئات الوقفية، بما يسهم في وضع آليات عملية لتشجيع الواقفين، وتيسير إنشاء الأوقاف التعليمية، وضمان إدارتها وفق أطر قانونية ومؤسسية واضحة، تحقق الاستدامة وتعظم الأثر المجتمعي لهذا العطاء.

الأوقاف والصحة تطلقان 3825 ندوة بالمحافظات

وفي سياق آخر تنظم وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان 3825 ندوة تثقيفية تحت عنوان «الأمومة الواعية وأثرها في بناء أجيال سليمة»، وذلك في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تستهدف نشر الوعي وتصحيح الممارسات والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بصحة المرأة والأسرة ورعاية الأطفال.

وتسعى هذه اللقاءات إلى تعريف المواطنين بأسس التخطيط السليم للحياة الأسرية، وإبراز أهمية الاهتمام بصحة الأم والطفل، إلى جانب توضيح دور التربية الواعية في إعداد أجيال تتمتع بالصحة النفسية والجسدية، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسرة والمجتمع.

الأوقاف الأوقاف القبطية الأرثوذكسية مبادرة الوقف التعليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

يوسف ضحية حادث قطار العياط

يوسف يلحق بوالدته هاجر ضحية حادث قطار العياط.. والقرية تستعد لدفنهما

ترشيحاتنا

أحمد كالوشا

إنبي يحدد شروطه لانتقال كالوشا إلى الأهلي

الحسين عموته

عاوز كل ماتش هدفين.. كواليس حديث عموتة مع زيزو بعد مباراة السكة الحديد

كولوكولو

الحارس المونديالي فوزينها يقود كولو كولو للتتويج بالدوري التشيلي بتصدي تاريخي في اللحظات الأخيرة

بالصور

لا تتخلص من قشر التفاح.. فوائد للأمعاء والقلب

لا تتخلص من قشر التفاح.. فوائد للأمعاء والقلب
لا تتخلص من قشر التفاح.. فوائد للأمعاء والقلب
لا تتخلص من قشر التفاح.. فوائد للأمعاء والقلب

القاهرة السينمائي يكرمه| فاروق فلوكس.. 60 عامًا من العطاء وممثل التفاصيل الذي لا يُنسى

الفنان القدير فاروق فلوكس
الفنان القدير فاروق فلوكس
الفنان القدير فاروق فلوكس

تناول الفشار بانتظام.. فوائد غير متوقعة لصحة الأمعاء والتحكم في الوزن

تناول الفشار بانتظام.. فوائد غير متوقعة لصحة الأمعاء والتحكم في الوزن
تناول الفشار بانتظام.. فوائد غير متوقعة لصحة الأمعاء والتحكم في الوزن
تناول الفشار بانتظام.. فوائد غير متوقعة لصحة الأمعاء والتحكم في الوزن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد