الأوقاف تنسق مع هيئتي الأوقاف القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية دعمًا لمبادرة الوقف التعليمي

تعتزم وزارة الأوقاف التنسيق والتعاون مع هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف القبطية الإنجيلية لبحث سبل توحيد الجهود وتكاملها في إنفاذ التوجيه الرئاسي نحو إحياء الوقف التعليمي، وتشجيع إنشاء الأوقاف المخصصة لدعم التعليم والبحث العلمي.

يأتي ذلك استجابةً لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى تطوير العمل الوقفي لخدمة المجتمع في المجالات التعليمية والصحية، وتأكيدًا لوحدة أبناء الوطن الكرام، ولأن نهضة التعليم مسئولية وطنية ومجتمعية مشتركة،

ويأتي هذا التنسيق انطلاقًا من الإيمان بأن الوقف التعليمي يمثل مجالًا رحبًا للتعاون المجتمعي، وأن الاستثمار في العلم وبناء الإنسان غاية إنسانية ووطنية مشتركة، تتضافر من أجلها جهود المؤسسات الدينية والوقفية كافة، بما يعزز قيم المواطنة والتكافل والتضامن، ويجسد وحدة الهدف في خدمة الوطن وبناء مستقبل أجياله.

وتؤكد الوزارة حرصها على أن يكون هذا التعاون نموذجًا للتكامل المؤسسي بين مختلف الهيئات الوقفية، بما يسهم في وضع آليات عملية لتشجيع الواقفين، وتيسير إنشاء الأوقاف التعليمية، وضمان إدارتها وفق أطر قانونية ومؤسسية واضحة، تحقق الاستدامة وتعظم الأثر المجتمعي لهذا العطاء.

الأوقاف والصحة تطلقان 3825 ندوة بالمحافظات

وفي سياق آخر تنظم وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان 3825 ندوة تثقيفية تحت عنوان «الأمومة الواعية وأثرها في بناء أجيال سليمة»، وذلك في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تستهدف نشر الوعي وتصحيح الممارسات والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بصحة المرأة والأسرة ورعاية الأطفال.

وتسعى هذه اللقاءات إلى تعريف المواطنين بأسس التخطيط السليم للحياة الأسرية، وإبراز أهمية الاهتمام بصحة الأم والطفل، إلى جانب توضيح دور التربية الواعية في إعداد أجيال تتمتع بالصحة النفسية والجسدية، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسرة والمجتمع.