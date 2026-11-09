معتمد جمال يخطط لخوض وديات لتجهيز الزمالك خلال التوقف الدولي

يدرس معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي، بهدف تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للاستحقاقات المقبلة، والحفاظ على جاهزية الفريق قبل استئناف المنافسات.

ويرغب المدير الفني في استغلال فترة التوقف لمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بصورة منتظمة خلال الفترة الماضية، إلى جانب تجهيز العناصر العائدة من الإصابة، ومنحها فرصة لاستعادة حساسية المباريات والانسجام مع باقي زملائهم، بما يضمن جاهزية أكبر عدد من اللاعبين خلال المرحلة المقبلة

ويسعى المدير الفني للزمالك إلى استغلال الفترة المقبلة في ترتيب أوراق الفريق، والعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمرحلة القادمة.

الزمالك يواصل مشواره في كأس مصر

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على فريق مصر للتأمين، ليحجز مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ويواصل مشواره في المنافسة على اللقب.

ويطمح الفريق الأبيض إلى استكمال نتائجه الإيجابية في البطولة، والمنافسة بقوة على حصد اللقب، في ظل أهمية كأس مصر بالنسبة لجماهير النادي، ورغبة الجهاز الفني في إنهاء الموسم بالتتويج ببطولة جديدة.