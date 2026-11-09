غلق 500 كيان وهمي.. التعليم العالي تعلن الحرب على الشهادات المزيفة

أكد محمد صبحي، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم العالي، أن مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية تمثل أحد الملفات المهمة داخل وزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات تستغل أحلام الطلاب في الالتحاق بتخصصات دراسية معينة، خاصة خلال فترات التنسيق للقبول بالجامعات.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الكيانات الوهمية تكثف أنشطتها الدعائية عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب انتهاء مراحل التنسيق بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، مستغلة عدم حصول بعض الطلاب على المجاميع المؤهلة لدراسة التخصصات التي يرغبون فيها، وتروج لنفسها باعتبارها مؤسسات معتمدة تقدم برامج دراسية ومحاضرات وشهادات تعليمية.

وأشار إلى نجاح الوزارة خلال السنوات الماضية في غلق أكثر من 500 كيان وهمي، موضحًا أن هذا الرقم يمثل إجمالي الإحصائية وليس عدد الكيانات التي يتم غلقها سنويًا، إذ يتراوح عددها وفقًا لما يتم رصده بين 50 و60 كيانًا في بعض السنوات.

وأضاف أن الإدارة المركزية للإعلام بالوزارة ترصد الإعلانات والأنشطة الدعائية لهذه الكيانات، وترفع تقارير إلى قطاع التعليم ولجان الضبطية القضائية، التي تتولى مداهمة المؤسسات المخالفة وتشميعها بالتنسيق مع المحافظين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.