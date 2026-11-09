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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من القاهرة إلى لا بومبونيرا.. عمرو مختار يكتب التاريخ مع بوكا جونيورز ويحصد أول ألقابه في الأرجنتين

عمرو مختار
عمرو مختار
حسن العمدة

في رحلة استثنائية بدأت من القاهرة ووصلت إلى ملعب «لا بومبونيرا» الشهير في الأرجنتين، نجح المصري عمرو مختار، محلل الأداء بنادي بوكا جونيورز، في حصد أول ألقابه مع الفريق الأرجنتيني، بعدما ساهم ضمن الجهاز الفني في مشوار النادي نحو حسم صدارة جدول الترتيب السنوي.

واحتفل عمرو مختار بالإنجاز التاريخي رافعًا علم مصر، في مشهد يعكس اعتزازه بتمثيل الكرة المصرية داخل أحد أكبر الأندية في أمريكا الجنوبية، بعدما خاض رحلة طويلة ومليئة بالتحديات حتى وصل إلى منصبه الحالي في بوكا جونيورز.

من لاعب في الملاعب الأوروبية إلى محلل أداء في الأرجنتين

بدأت قصة عمرو مختار من ملاعب الناشئين بنادي إنبي، حيث شغل مركز قلب الدفاع، قبل أن ينطلق في رحلة احترافية تنقل خلالها بين عدد من الدوريات، بحثًا عن تحقيق حلمه في عالم كرة القدم.

وخاض اللاعب المصري تجارب متعددة في البرتغال مع ناديي جيل فيسينتي وفيرينسي، كما لعب في فنلندا بقميص هيركليز، وعاد إلى مصر عبر بوابة الإسماعيلي، قبل أن يخوض تجارب أخرى في الجبل الأسود مع لوفتش، وفي التشيك مع أولمبيا براغ، ثم اختتم مشواره كلاعب في الولايات المتحدة الأمريكية مع نادي توسون.

لكن الإصابة بقطع في الرباط الصليبي أنهت مسيرته داخل المستطيل الأخضر مبكرًا، عندما كان يبلغ من العمر 23 عامًا، لتضعه أمام اختبار صعب بين الابتعاد عن كرة القدم أو البحث عن طريق جديد لمواصلة شغفه باللعبة.

الإصابة تفتح الباب أمام رحلة جديدة في عالم التدريب

رفض عمرو مختار الاستسلام لنهاية مشواره كلاعب، وقرر خوض تجربة جديدة في مجال التدريب وتحليل الأداء، ليبدأ مرحلة مختلفة من مسيرته الكروية، مستفيدًا من خبراته المتراكمة خلال سنوات اللعب في أكثر من دولة.

وجاءت انطلاقته في هذا المجال من خلال العمل مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في نادي بيراميدز، قبل أن تتواصل رحلته معه في منتخب الإمارات، ثم تجربة التعاون السعودي.

ومع تراكم الخبرات وتطور مسيرته المهنية، انتقل مختار إلى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني للعمل محللًا للفيديو والأداء، ليخوض تحديًا جديدًا داخل أحد أكثر الأندية جماهيرية وتاريخًا في كرة القدم العالمية.

عمرو مختار يحتفل بأول بطولة مع بوكا جونيورز

وجاءت اللحظة الأبرز في رحلة المحلل المصري بعدما نجح بوكا جونيورز في حسم صدارة جدول الترتيب السنوي، ليحتفل مختار بأول بطولة له مع النادي الأرجنتيني، رافعًا علم مصر في ملعب لا بومبونيرا.

وعبّر عمرو مختار عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر حساباته، قال فيها:

«في أحلام بتاخد سنين، وفي أحلام بتاخدك لآخر الدنيا.

وحلمي أنا خدني من مصر لحد لا بومبونيرا.

أول بطولة مع بوكا جونيورز.

إن شاء الله اللي جاي أكتر.

الحمد لله وشكرًا لكل واحد عمره ما بطل يصدق فيا».

وتحمل رحلة عمرو مختار رسالة ملهمة عن الإصرار والقدرة على تجاوز الصعوبات، بعدما تحولت الإصابة التي أنهت حلمه كلاعب محترف إلى بداية طريق جديد قاده من الملاعب المصرية والأوروبية إلى أحد أشهر الملاعب في الأرجنتين، ليكتب اسمه في تجربة احترافية مصرية تستحق الاهتمام.

لا بومبونيرا عمرو مختار نادي بوكا جونيورز بوكا جونيورز

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