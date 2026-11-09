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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر: غرق 70 ألف خيمة في غزة خلال 12 ساعة يفاقم مأساة النازحين

مرصد الأزهر: غرق 70 ألف خيمة في غزة
مرصد الأزهر: غرق 70 ألف خيمة في غزة
عبد الرحمن محمد

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل تزايد المخاطر التي تهدد مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في خيام ومواقع إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من الأمان، مع استمرار تعرض مناطق واسعة للفيضانات وتجمع مياه الأمطار.

وأوضح المرصد أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 270 ألف خيمة تؤوي العائلات النازحة في مختلف محافظات قطاع غزة، بينما يعيش أكثر من 400 ألف نازح في مواقع شديدة الخطورة، سواء في مناطق معرضة للفيضانات وتراكم مياه الأمطار أو بالقرب من شاطئ البحر، الأمر الذي يضاعف معاناتهم ويجعلهم أكثر عرضة للمخاطر.

وأشار البيان إلى أن حجم الكارثة يتضح بصورة أكبر مع غرق 70 ألف خيمة خلال 12 ساعة فقط، كانت تضم عشرات الآلاف من النازحين، إلى جانب انهيار عشرات الجدران، ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة الخطورة، من بينها حالات خطيرة في مختلف محافظات القطاع.

وأضافت التقديرات، نقلًا عن موقع «بي بي سي عربي»، أن نحو مليوني شخص في غزة يحتاجون بصورة عاجلة إلى المأوى والمستلزمات الأساسية، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها السكان، وعدم توافر أماكن آمنة تحميهم من تقلبات الطقس ومخاطر السيول والأمطار.

ولفتت التقديرات إلى أن نحو 65% من أسر القطاع تقيم في خيام النزوح ومراكز الإيواء المؤقتة، وهو ما يعكس اتساع نطاق أزمة النزوح واحتياج العائلات إلى حلول عاجلة توفر الحماية والمأوى الملائم، وتحد من المخاطر التي تهدد حياتهم، لا سيما مع تدهور أوضاع أماكن الإيواء الحالية.

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