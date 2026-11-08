مدير الجامع الأزهر: تذليل العقبات أمام الدراسين في رواق العلوم الشرعية

تفقد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، سير أعمال اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بفرع الرواق الأزهري بمحافظة أسيوط، وذلك للوقوف على انتظام اللجان، والاطمئنان على توفير الأجواء الملائمة للدارسين، ومتابعة مستوى التنظيم والانضباط داخل مقار الاختبارات.

وخلال جولته، حرص مدير عام الجامع الأزهر على التواصل المباشر مع عدد من الدارسين، والاستماع إلى آرائهم وانطباعاتهم حول تجربتهم التعليمية ، ومدى استفادتهم من البرامج والمناهج المقدمة، إلى جانب التعرف على أبرز التحديات أو الاحتياجات التي تواجههم خلال فترة الدراسة.

وأكد الدكتور هاني عودة حرص إدارة الجامع الأزهر على تذليل جميع العقبات التي قد تواجه الدارسين، والاستجابة لملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتحقيق الاستفادة المرجوة من برامج الرواق الأزهري، مشددًا على أن الدارسين يمثلون محورًا أساسيًّا في منظومة الدراسة بالأروقة الأزهرية.

دراسة العلوم الشرعية بالجامع الأزهر

كما ثمّن الدكتور هاني عودة حرص الدارسين على طلب العلم الشرعي والعربي، واهتمامهم بتحصيل العلوم الأزهرية من منبعها الأصيل، مؤكدًا أن الإقبال على الدراسة بأروقة الأزهر يعكس ثقة الدارسين في المنهج الأزهري ودوره في ترسيخ الفهم الوسطي المستنير للعلوم الشرعية والعربية.

وعلى هامش الجولة، عقد مدير الجامع الأزهر اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري والمحفظين العاملين بفروع الرواق الأزهري بأسيوط، ناقش خلاله عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير منظومة الدراسة بالرواق، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للدارسين، فضلًا عن بحث آليات الاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

وتناول الاجتماع كذلك سبل تعزيز التواصل بين إدارة الرواق والدارسين، وتحسين آليات العمل داخل الفرع، بما يضمن استمرار تقديم البرامج التعليمية وفق المنهج الأزهري الوسطي، ويحقق أهداف الرواق في نشر العلوم الشرعية والعربية وإتاحتها للراغبين في طلب العلم بمختلف المحافظات.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص الجامع الأزهر على استمرار التواصل الميداني مع فروع الأروقة الأزهرية بالمحافظات، والوقوف على سير العملية التعليمية والامتحانية عن قرب، بما يدعم جودة الأداء ويعزز رسالة الأزهر في نشر العلم الشرعي الصحيح والفكر الوسطي المستنير، ووفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر ، تحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ومتابعة الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.