ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "CBS"، إنه انتصر في حربي فنزويلا وإيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة حصلت على مليارات الدولارات.

ترامب: قد أجري بعض التغييرات في إدارتي

وأضاف ترامب، اليوم الأحد: "قد أجري بعض التغييرات في إدارتي لكن لا أريد الكشف عن الأسماء الآن".

وتابع: "أثق بوزير الحرب بيت هيجسيث، وهو في مأمن مؤقتا".

ترامب: انتخابات التجديد النصفي كبّدت سوق الأسهم خسائر كبيرة

وصرح الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، بأن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تسببت في خسائر كبيرة لسوق الأسهم الأمريكية، بسبب فوز الديمقراطيين، لتعكس المكاسب الكبيرة التي حققتها إدارته طيلة العامين الماضيين.

وقال ترامب، إن نتائج الانتخابات الأخيرة أعادت الولايات المتحدة "خطوة كبيرة إلى الوراء".

ترامب: خسرنا 3 تريليونات دولار في يوم واحد

وقال الرئيس الأمريكي، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن سوق الأسهم، الذي وصف أداءه خلال فترة رئاسته بأنه أشبه بـ"الصاروخ"، تكبّد خسائر بلغت 3 تريليونات دولار خلال يوم واحد، رابطا ذلك بنتائج الانتخابات الأخيرة.

وأضاف أنه لا داعي للقلق، مؤكدا ثقته في عودة الولايات المتحدة مجددا "أكبر وأقوى من أي وقت مضى".