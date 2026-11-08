مريم الخشت تفتح ملف البشرة المثالية.. هل تخجل المرأة من عيوب بشرتها؟

أثارت الفنانة مريم الخشت تفاعلًا واسعًا بعد ردها على الانتقادات التي طالت مظهر بشرتها خلال ظهورها في مسلسل «طالع نازل»، مؤكدة أن ظهور بعض العيوب أو المشكلات الجلدية أمر طبيعي، والفنانات لسن مطالبات بالظهور بصورة مثالية طوال الوقت.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، مع الإعلاميين محمد الدسوقي رشدي وأحمد حتحوت، كشفت مريم الخشت أنها لم تكن تتابع الجدل المثار حول بشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن بعض الأشخاص أرسلوا إليها لقطات من التعليقات التي دافع فيها الجمهور عنها، لكنها لم تكن تدرك في البداية سبب هذا الاهتمام.

وأكدت الفنانة أنها لم تشعر بالضيق من الانتقادات، قائلة إنها لم تتأثر بما كُتب عنها، لأنها لا تشغل تفكيرها بمثل هذه التعليقات.

مريم الخشت تعلق على استخدام صورها في إعلانات أطباء التجميل

وتطرقت مريم الخشت إلى استخدام بعض أطباء الجلدية والتجميل صورها من المسلسل في منشورات دعائية، مشيرة إلى أنها تتفهم هذا الأمر، خاصة مع النجاح الذي حققه العمل، مؤكدة أن ما أسعدها هو حجم الدعم الذي تلقته من الجمهور، الذي تعامل معها وكأنها واحدة من أفراد أسرته.

«أنا مش باربي».. رسالة مريم الخشت عن الصورة المثالية للفنانات

وعن توقعات الجمهور بشأن مظهر الفنانين على الشاشة، انتقدت مريم الخشت فكرة ربط الظهور التلفزيوني بالبشرة المثالية والخالية من أي عيوب، موضحة أن الجمهور اعتاد رؤية الممثلين في صورة مثالية لا تعكس الواقع دائمًا.

وقالت إن إجراءات التجميل تظل اختيارات شخصية، ومن حق كل شخص اللجوء إليها أو عدم اللجوء إليها، لكنها لا تفضل هذه الإجراءات.

وأضافت أن ظروف التصوير المرهقة، وقلة النوم والعمل تحت ضغط، من الطبيعي أن تنعكس على البشرة، متسائلة عن سبب استغراب البعض من ظهور ممثلة لديها شوائب جلدية، ومؤكدة أنها إنسانة في النهاية وليست دمية مثالية.

تفاصيل مسلسل طالع نازل

يأتي هذا الجدل بالتزامن مع النجاح الذي حققه مسلسل «طالع نازل»، الذي تشارك في بطولته مريم الخشت إلى جانب عدد من النجوم، من بينهم منى زكي ومحمد شاهين، وينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية.

وعلى جانب آخر، تستعد مريم الخشت للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «الظل»، الذي يشارك في بطولته يوسف الشريف، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال.