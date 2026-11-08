قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، تسكين الناجين من العقار الذي شهد انهيارًا جزئيًا بمنطقة باب 20 بنطاق حي الشرق، داخل نزل الشباب بالمحافظة، لحين بحث موقفهم القانوني وتحديد الإجراءات اللازمة بشأن أوضاعهم السكنية.

محافظ بورسعيد يقرر تسكين الناجين من العقار المنكوب بنزل الشباب لحين بحث موقفهم القانوني

كان الحادث قد أسفر عن وفاة عثمان افتوح عثمان، 33 سنة، وسيدة مسنة مجهولة الاسم تبلغ من العمر 75 سنة، فيما أصيبت الطفلة فريدة محمد المهدي، البالغة من العمر شهرًا ونصف الشهر، بكدمات، وجرى نقلها إلى مستشفى النصر التخصصي.

جاء قرار محافظ بورسعيد في أعقاب الحادث، لتوفير مكان إقامة آمن للناجين من العقار، لحين الانتهاء من بحث موقفهم القانوني وفحص أوضاعهم السكنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة تداعيات الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم أوجه الدعم اللازمة للمتضررين.