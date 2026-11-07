محافظ بورسعيد يفتتح شاليهات المعمورة بعد تطويرها

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، شاليهات المعمورة بحي الشرق، عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وذلك في إطار مخطط المحافظة المتكامل للارتقاء بالمناطق المطلة على الواجهة السياحية وتحسين المظهر الحضاري وتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للمحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة العميد إسلام البهنساوي، رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، والاستاذة انجي موسي مدير إدارة السياحة والمصيف.

تطوير شامل لـ 36 شقة سكنية داخل 6 عمارات.. يشمل رفع كفاءة الشاليهات من الداخل وتنفيذ أعمال اللاندسكيب وإضاءات الليد

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول أعمال التطوير التي شهدتها شاليهات المعمورة، والتي شملت رفع كفاءة 36 شقة سكنية داخل 6 عمارات، وتوضيب الشاليهات من الداخل، إلى جانب تنفيذ أعمال اللاندسكيب وتطوير المساحات المحيطة، وتركيب إضاءات الليد لإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المنطقة.

كما تضمنت الأعمال رفع كفاءة البنية التحتية بشكل متكامل، من خلال تنفيذ شبكة جديدة للصرف الصحي وشبكة جديدة لمياه الشرب ورفع كفاءة شبكة الكهرباء والسلالم، ورفع كفاءة السور الخارجي للشاليهات.

وشملت أعمال التطوير كذلك تزويد شاليهات المعمورة بنظام كاميرات مراقبة حديث وغرفة تحكم على أعلى مستوى بما يدعم منظومة التأمين والمتابعة داخل المنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير شاليهات المعمورة يأتي ضمن رؤية المحافظة للارتقاء بالمناطق المطلة على الواجهة السياحية، ورفع كفاءة الأصول التابعة لها وتحسين استغلالها، بما يعزز المقومات السياحية والحضارية للمحافظة ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.