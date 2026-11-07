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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال

محافظ بورسعيد يتابع معدلات التنفيذ ويوجه بالالتزام بجودة الأعمال وسرعة الإنجاز
محافظ بورسعيد يتابع معدلات التنفيذ ويوجه بالالتزام بجودة الأعمال وسرعة الإنجاز
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، أعمال المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناة الاتصال بحي الضواحي، بدايةً من كوبري النقل القديم وحتى مسجد الصديق، وذلك في إطار مشروعات التطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور و المناطق الحيوية و الخدمية بالحي

محافظ بورسعيد يتابع معدلات التنفيذ ويوجه بالالتزام بجودة الأعمال وسرعة الإنجاز

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمد الشناوي رئيس حي الضواحي، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد.

وتبلغ أعمال استكمال الكورنيش نحو 1.2 كيلومتر، فيما يتراوح عرض الطريق من 12 مترًا إلى 37 مترًا، وفقًا لطبيعة المسار ووجود الدورانات، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة المنطقة المحيطة.

وتابع المحافظ خلال الجولة، معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، واطلع على الموقف التنفيذي للمشروع، موجهًا بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن مشروع تطوير كورنيش قناة الاتصال يأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق متنفسات حضارية لأهالي المحافظة.

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