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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سلسلة الخير لا تنقطع.. محافظ بورسعيد يعقد لقاء مع المواطنين بالديوان العام

محافظ بورسعيد يوجه بتخصيص باكية بسوق العصر لأحد المواطنين كمصدر رزق ثابت
محافظ بورسعيد يوجه بتخصيص باكية بسوق العصر لأحد المواطنين كمصدر رزق ثابت
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في مشهد إنساني مستمر سلسلة لقاءاته الفردية والجماهيرية، حيث التقى عددًا من المواطنين لبحث مطالبهم ومشكلاتهم، وتقديم أوجه الدعم اللازمة للحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

محافظ بورسعيد يوجه بتخصيص باكية بسوق العصر لأحد المواطنين كمصدر رزق ثابت

وشهد اللقاء استمرار «سلسلة الخير» التي يحرص محافظ بورسعيد على مواصلتها، من خلال تسليم مساعدات مالية وغذائية ولحوم لعدد من الحالات المستحقة، في إطار الاهتمام بالبعد الإنساني وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب توجيهاته بتخصيص باكية بسوق العصر لأحد المواطنين، بما يسهم في توفير مصدر رزق ثابت ومستدام يساعده على تلبية احتياجاته المعيشية.

وتأتي هذه اللقاءات امتدادًا لنهج ثابت يتبناه محافظ بورسعيد منذ توليه مسؤولية المحافظة، يقوم على فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والحرص على عقد اللقاءات بصفة أسبوعية، وأحيانًا بصورة يومية وفقًا لاحتياجات المواطنين، فضلًا عن الاستجابة لمطالبهم خلال الجولات الميدانية بمختلف الأحياء، بما يعكس اهتمام المحافظة بالتعامل الفوري مع الملفات الإنسانية، وتحويل مطالب المواطنين إلى خطوات عملية تستهدف تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد لقاءات المواطنين

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