عمليات متقدمة.. يوم من التميز الطبي بقسم جراحة الأطفال بمستشفى نصر بورسعيد

ضرب أبطال الفريق الطبى بقسم جراحة الأطفال بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد في نموذج مشرف للتفاني والإخلاص في أداء الرسالة الإنسانية، أروع الأمثلة في العطاء؛ حيث نجح قسم جراحة الأطفال في إجراء سلسلة من العمليات والتدخلات الجراحية فائقة الدقة لعدد من حديثي الولادة والرضع والأطفال، مُسجلين إنجازاً طبياً جديداً يُضاف إلى سجل نجاحات الهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع بورسعيد ، والتي تُجرى مجانًا بالكامل للأطفال دون تحمل أي أعباء مالية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، في حين تتخطى تكلفتها أرقامًا باهظة في القطاع الخاص.

يوم من التميز الطبي بقسم جراحة الأطفال بمستشفى نصر بورسعيد: إجراء حزمة من العمليات والتدخلات المتقدمة

و شهد المستشفى إجراء عملية إصلاح مرض هيرشسبرونج لطفل عمره 3 أشهر باستخدام السحب الشرجي بمساعدة المنظار البطني، وهي عملية يتم فيها استئصال الجزء المصاب من القولون وإنزال الجزء السليم من الأمعاء، وتتطلب دقة كبيرة في تحديد حدود الاستئصال والحفاظ على الأجزاء السليمة من الأمعاء (تبلغ تكلفتها التقديرية نحو 200 ألف جنيه في القطاع الخاص، وتُقدم مجانًا تمامًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل).

و تضمنت الجهود الطبية أيضاً جراحة إصلاح انقلاب المثانة الخلقي لطفلة عمرها 6 أشهر، وهو أحد التشوهات الخلقية المعقدة حيث تكون المثانة مكشوفة خارج جدار البطن، ويحتاج إصلاحها إلى إعادة بناء المثانة وإغلاق جدار البطن وتجميل الجهاز التناسلي مع مراعاة الحفاظ على وظائف الجهاز البولي والتناسلي مستقبلًا (تبلغ تكلفتها التقديرية نحو 350 ألف جنيه في القطاع الخاص، وتُجرى مجانًا بالكامل للمنتفعين).

و علاوة على ذلك، أُجريت جراحة إصلاح التشوه الخلقي للمذرق لطفلة عمرها 9 أشهر، وهو من أكثر التشوهات الخلقية تعقيدًا، حيث تشترك القنوات البولية والتناسلية والمستقيم في قناة واحدة، وتتطلب الجراحة إعادة بناء دقيقة للتشريح الطبيعي وفصل المسارات الوظيفية قدر الإمكان، مع الحفاظ على وظائف التبول والتبرز والوظيفة التناسلية المستقبلية (تتجاوز تكلفتها 300 ألف جنيه في القطاع الخاص، وتتم مجاناً تحت مظلة التأمين الصحي الشامل).

وامتدت التدخلات والجراحات التخصصية الدقيقة لتشمل: حقن ورم وعائي دموي ضخم بالشفة السفلية وورم وعائي كبير باللسان باستخدام مادة مصلبة، وإصلاح 3 حالات فتق إربي خلقي لدى حديثي الولادة بنجاح، وحقن البوتوكس داخل عضلات الشرج لعلاج سلس البراز في الأطفال، إضافة إلى استكشاف البطن بالمنظار الجراحي لطفل عمره 9 سنوات يعاني من مرض كرون المزمن، للتقييم الدقيق والحفاظ على الأمعاء وتجنب التدخلات غير الضرورية.

تكللت هذه العمليات بالنجاح التام بفضل التناغم والخبرات الاستثنائية لكتيبة العمل الطبي والتمريضي بإشراف ورعاية الدكتور إسماعيل الحفناوي ، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وبمشاركة الفريق الجراحي المكون من الدكتور أسامة النجار (استشاري جراحة الأطفال)، والدكتور محمد كمال (رئيس قسم جراحة الأطفال)، والدكتور محمد رزق (أخصائي جراحة الأطفال)، والدكتور محمد نعيم (أخصائي جراحة الأطفال)، والدكتور أمير فتحي (طبيب مقيم جراحة الأطفال)، والدكتور بهيج بهيج (طبيب مقيم جراحة الأطفال)، والدكتورة ياسمينا نصر (طبيب مقيم جراحة الأطفال)، وفريق التخدير المكون من الدكتور محمد الشوربجي (استشاري التخدير) والدكتور أحمد شرين (أخصائي التخدير)، وطاقم التمريض المكون من الأستاذة صابرين محمد محمود، والأستاذة سلمى الكاشف أحمد، والأستاذ وسام صالح عبد الرزاق، والأستاذة أمنية مصطفى أحمد، والأستاذة مريم احمد مصطفي، وبمتابعة وتنفيذ الدكتور محمد صبح (مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع بورسعيد) والدكتور محمد محسن (مدير مستشفى النصر التخصصي).

وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوي ، إن صحة وسلامة أطفالنا هي الغاية الأسمى والخط الأحمر الذي لا يمكن التهاون فيه وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد السبكى ، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، وما حققه أبطال قسم جراحة الأطفال بمستشفى النصر التخصصي اليوم من نجاحات وإجراء جراحات دقيقة ومتقدمة خلال يوم العطلة الرسمية، يعكس بصدق حجم الإخلاص والتفاني الذي يتحلى به قطاع الرعاية الصحية ببورسعيد. إننا ماضون بكل قوة في تسخير كافة الإمكانات لتوفير أعلى خدمات طبية وعلاجية بمعايير عالمية مجانًا بالكامل لأهالينا تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتكلف أرقاماً فلكية بالقطاع الخاص. إننا نثمن جهود هذا الفريق الطبي والتمريضي المتميز، ونؤكد على استمرار المتابعة المستمرة وتذليل كافة العقبات لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، واضعين نصب أعيننا أن الاستثمار الحقيقي هو في بناء مستقبل صحي وآمن لأطفالنا."