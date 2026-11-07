رئيس وزراء قطر : جهودنا مستمرة من أجل ألا تشهد المنطقة تصعيدا كبير

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن نوايا الإدارة الأمريكية لإيجاد حل لأزمة الإيرانية لاتزال موجودة حتى بعد الانتخابات النصفية.

وقال رئيس الحكومة القطرية في تصريحات له : جهودنا مستمرة من أجل ألا تشهد المنطقة تصعيدا كبيرا.

وأضاف : جهود الوساطة التي نقوم بها مستمرة لمنع خروج الأمور عن زمام السيطرة . وفي الأسابيع الماضية عملنا مع الإدارة الأمريكية لاحتواء الوضع بالمنطقة.

وأضاف : لا يمكننا أن ننتظر اللحظة للوصول إلى اتفاق مثالي ونأمل أن نصل لاتفاق جيد . ولا ينبغي علينا أن نسمع أصوات المتشددين الذين يريدون خطف العملية التفاوضية

وأردف : قمنا بإنجاز أمور كثيرة وأظن بأننا نستطيع الوصول لتسوية. ولقد أجريت مكالمات مع كل وزراء الخارجية في منطقتنا في إطار جهود التوصل لتسوية ولا يمكن ترك المسألة دون حل ولا يمكن أن نتحمل جولة أخرى من التصعيد بالمنطقة.

وواصل المسؤول القطري قائلا : وجولة التصعيد الأخيرة لم تقدم أي شيء جيد للمنطقة

وأمضى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قائلا : منذ 7 أكتوبر ورغم ما بذلناه من وساطة لم نشهد سوى عدم الاستقرار في المنطقة. منذ وقف إطلاق النار في غزة قتل أكثر من ألف شخص.

كما أتم المسؤول القطري قائلا : في لبنان نرى ما يجري بعد وقف إطلاق النار حيث لا يزال القصف مستمرا.