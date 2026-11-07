جوشوا بولاتشيك: انتخاب الديمقراطيين يعكس رفض الشعب الأمريكي لسياسات الحروب

قال جوشوا بولاتشيك، نائب رئيس الحزب الديمقراطي في ولاية أريزونا، إن نتائج الانتخابات الأخيرة تعكس إرادة الشعب الأميركي، مشيرا إلى أن سياسات الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس ترامب، خلال العام ونصف العام الماضيين، دفعت قطاعات من الأمريكيين إلى الشعور بالاستياء، خاصة السياسات التي تقود الولايات المتحدة إلى الحروب

وأضاف بولاتشيك، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الحزب الديمقراطي طرح رؤية مختلفة لمستقبل الولايات المتحدة، تقوم على تقديم تصور واضح لما ينبغي أن تكون عليه البلاد، بعيدا عن الخطابات السياسية الرنانة والمزايدات

وأكد أن ما شهدته الانتخابات يعكس رغبة الناخبين في التعبير عن مواقفهم تجاه السياسات المتبعة، مشددا على أن رؤية الحزب الديمقراطي تستند إلى طرح توجهات وسياسات تتجاوز مجرد الشعارات والخطابات

وأشار إلى أن رفض التوجهات التي تقود الولايات المتحدة إلى الحروب كان أحد العوامل التي ساهمت في تشكيل مواقف الناخبين، في ظل سعي الحزب الديمقراطي إلى تقديم رؤية سياسية مختلفة للمستقبل الأمريكي.