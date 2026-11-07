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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الناصر محمد: المدربون المغاربة محظوظون.. وعلي ماهر الأنسب للأهلي

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

تحدث عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، عن نتائجه أمام المدربين المغاربة في الدوري المصري وكأس عاصمة مصر، كاشفًا عن رأيه في المدرب الأنسب لتولي القيادة الفنية للأهلي خلال الفترة الحالية.

وقال عبد الناصر محمد، في تصريحاته عبر برنامج "كورة وشاي وأصحاب" المُذاع عبر "إم بي سي مصر": "أنا بقيت محظوظ على المدربين المغاربة، تعادلت مع الأهلي في الدوري بقيادة عموتة، ثم فزت على مودرن سبورت بقيادة محمد أمين بن هاشم في كأس عاصمة مصر".

وأضاف: "المدرب المصري كويس للأهلي، ومن المدربين المصريين اللي بحبهم؛ حسام البدري وحلمي طولان وعلي ماهر وعماد النحاس».

وأشار مدرب القناة: «أنسب واحد للأهلي حاليًا علي ماهر، ورحيل عماد النحاس عن الأهلي والمصري هيجنني، لأنه كان ماشي كويس جدًا، ومش عارف بصراحة مشي ليه؟!».

واختتم تصريحاته قائلًا: "لما قلت الأهلي بيضغط وبيقرفنا في الملعب، لاقيت الناس بتهاجمني، مع إن ده مدح في الأهلي، وده الأهلي طول عمره، ولكن أمامي الأهلي مكانش كده، أنا اللي كنت كده».

الاهلي علي ماهر عبدالناصر محمد اخبار الرياضة

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