

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في البيت الأبيض بأن ترامب ليس في عجلة من أمره لاتخاذ أي قرار بشأن إيران.

وذكرت مصادر للصحيفة ذاتها أن هناك انقسام بين مستشاري ترامب وحلفائه بشأن إنهاء الحرب مع إيران أو استئناف الضربات عليها.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة يدعوان لتشديد العقوبات ومواصلة الحصار على إيران.

فيما يسعي نائب ترامب جي دي فانس وويتكوف يسعيان لدعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بحسب ماذكرت المصادر .

ولفتت المصادر لـ “ وول ستريت جورنال” أن وزير الحرب وقائد القيادة المركزية يؤيدان العودة للحرب على إيران.

وقالت وول ستريت جورنال عن مصادرها أيضا : من المقرر عودة مسؤولين إيرانيين للدوحة خلال أيام وربما اليوم لمناقشة اتفاق محتمل.

وأضافت المصادر : الاتفاق المحتمل قد يمنح ترمب مخرجا يحفظ ماء وجهه لإنهاء الحرب.

وبيّنت المصادر أن الاتفاق المطروح يقلص مدة المحادثات بين واشنطن وطهران من 60 يوما إلى يومين.

وفي السياق ذاته ؛ قالت إن بي سي عن مسؤولين أمريكيين : ترمب لم يتخذ قرارا بشأن استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران.

وذكرت إن بي سي عن مسؤولين أمريكيين: بعض مستشاري ترامب أبلغوه بأن الفرصة أمامه لاستئناف القتال في إيران بدأت تتقلص.