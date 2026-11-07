قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة أطباء قنا تنتفض بعد الاعتداء على طبيبة بالطوارئ.. وتطالب بمحاسبة المتورطين | ما القصة ؟
دندراوي الهواري: إعادة التلاحم بين الكتلة المؤيدة ضرورة لمواجهة حملات التشويه
حبس 3 صانعات محتوى بتهمة الرقص بطريقة خادشة للحياء في الإسكندرية
عبد الناصر محمد: المدربون المغاربة محظوظون.. وعلي ماهر الأنسب للأهلي
ضوابط المزاح في الإسلام.. أمور محظورة لا تفعلها حتى لا تتحمل ذنبها
طريقة عمل قوارب البطاطس باللحم المفروم في الفرن.. وجبة شهية واقتصادية
انقسام بين مستشاري ترامب وحلفائه بشأن إنهاء الحرب مع إيران
موعد مرتبات نوفمبر 2026 وحقيقة صرف 4000 جنيه لكل معلم
عبد الناصر محمد: مباراة بيراميدز ستحدد مصير عموتة في الأهلي
أمريكا ترصد 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حول البرنامج النووي الإيراني
لتجنب غرامات التأخير.. طرق سداد فاتورة الغاز الإلكترونية لشهر نوفمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نقابة أطباء قنا تنتفض بعد الاعتداء على طبيبة بالطوارئ.. وتطالب بمحاسبة المتورطين | ما القصة ؟

نقابة الأطباء بقنا
نقابة الأطباء بقنا
قسم المحافظات

تابعت نقابة أطباء قنا ، ببالغ الغضب والاستياء ما أُثير بشأن واقعة الاعتداء على الطبيبة ريم جلال، أثناء تأدية واجبها المهني بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى قفط التخصصي، وما تضمنته الشهادات المتداولة من وقائع إهانة وتجاوزات واعتداءات طالت الطبيبة وعددًا من أفراد الفريق الطبي والتمريضي، في مشهد مؤسف لا يليق بحرمة المؤسسات العلاجية ولا برسالة الطب الإنسانية.

القصة الكاملة 

إن نقابة أطباء قنا، وهي تتابع هذه الواقعة، تؤكد أن الاعتداء على طبيب أثناء أداء عمله ليس مجرد تجاوز في حق شخص بعينه، بل هو اعتداء على رسالة الطب، وإهانة لكل من يقف في المستشفيات ساهرًا على حياة المواطنين، ومساس مباشر بأمان المنظومة الصحية وقدرتها على تقديم واجبها تجاه المرضى.

لقد حضرت الطبيبة إلى عملها لتؤدي رسالتها، وتتعامل مع حالات طارئة تحتاج إلى سرعة التدخل والتركيز، وكان واجب الجميع أن يوفر لها ولزملائها المناخ الآمن لأداء عملهم، لا أن يتحول مكان تقديم الخدمة الطبية إلى ساحة للترهيب والإساءة والضغط على الفريق الطبى.

ونؤكد بوضوح أن لا منصب سياسيًا أو اجتماعيًا يمنح صاحبه حق إهانة طبيب أو الاعتداء عليه، ولا توجد صفة أو حصانة تبيح تجاوز القانون أو الانتقاص من كرامة العاملين بالمؤسسات الطبية، فالمناصب تكليف ومسؤولية، وليست وسيلة للضغط على الأطباء أو إرهابهم أثناء أداء واجبهم.

وتعلن نقابة أطباء قنا تضامنها الكامل مع الطبيبة ريم جلال، وتؤكد أنها لن تتركها تواجه هذه الواقعة بمفردها، وأنها ستوفر لها كافة أوجه الدعم النقابي والقانوني، وستتابع حقوقها وإجراءات التحقيق حتى النهاية، مع المطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي اعتداء أو تجاوز وفقًا للقانون.

وتطالب النقابة الجهات المختصة بما يلي:

1. فتح تحقيق عاجل وجاد في جميع ملابسات الواقعة، دون استثناء أو مجاملة لأي طرف.
2. التحفظ الفوري على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمستشفى، وفحصها بمعرفة جهات التحقيق، والاستماع إلى شهادات الأطباء والتمريض والعاملين وشهود الواقعة.
3. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت تورطه في الاعتداء أو الإهانة أو التحريض أو تعطيل العمل داخل المستشفى.
4. توفير الحماية القانونية والأمنية للطبيبة ريم جلال ولجميع أفراد الفريق الطبي بمستشفى قفط التخصصي.
5. اتخاذ إجراءات حاسمة تمنع تكرار مثل هذه الوقائع داخل المنشآت الصحية، وتضمن قدرة الأطباء على أداء عملهم دون تهديد أو ترهيب.

كما تشدد النقابة على أن المطالبة بحقوق المرضى وتحسين مستوى الخدمة الطبية أمر مشروع وواجب، لكن لا يمكن أن يكون ذلك مبررًا للاعتداء على الأطباء أو تحميلهم وحدهم مسؤولية أوجه القصور والإمكانات التي تتعلق بإدارة المنظومة الصحية، لأننا لا ندافع عن شخص لمجرد أنه طبيب، بل ندافع عن حق كل طبيب في أن يعمل آمنًا، وعن حق كل مريض في أن يجد طبيبًا قادرًا على أداء واجبه دون خوف أو تهديد.

لن نقف موقف المتفرج


ويؤكد الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، وأعضاء مجلس النقابة، أن النقابة لن تقف موقف المتفرج أمام أي اعتداء يتعرض له أحد أعضائها، وأن الدفاع عن الأطباء وحماية حقوقهم المهنية والإنسانية واجب أصيل لن تتراجع عنه النقابة، وأنها ستستخدم كل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة لضمان عدم إفلات أي متورط من المساءلة.

وأضاف الديب، بأن صمت الطبيب خوفًا على نفسه يعني أن المريض قد يفقد من ينقذه، وإن حماية الطبيب ليست امتيازًا تمنحه له جهة أو مسؤول، بل حق أصيل تفرضه كرامة الإنسان وقدسية الرسالة الطبية، فزميلتنا ريم جلال لم تذهب إلى المستشفى لتدخل في مواجهة مع أحد، بل ذهبت لتؤدي واجبها وتنقذ المرضى. ومن واجبنا جميعًا أن نضمن لها ولزملائها العودة إلى عملهم وهم يشعرون بالأمان والاحترام.


 

نقابة أطباء قنا واقعة الاعتداء مستشفى قفط التخصصي قسم الاستقبال والطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

مستجدات الطقس| غطاء سحابي يغطي القاهرة الكبرى.. أمطار بعد ساعات بالوجه البحري

سعر الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مخالفات البناء 2026

التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد لتقديم الطلبات والحالات المسموح بها والرسوم

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. أمطار غزيرة ورياح وانخفاض الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

معتمد جمال

معتمد جمال يرفض تولي قيادة منتخب مصر حال رحيل حسام حسن | خاص

ترشيحاتنا

السباح الواعد زين هشام

4 ذهبيات وبرونزية.. حصاد أبطال مصر في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب داكار 2026

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

الطفل المتوفى

مأساة أسرة في قنا.. والدان يطالبان بالقصاص لابنهما ضحية الإهمال الطبي| ما القصة؟

بالصور

طريقة عمل قوارب البطاطس باللحم المفروم في الفرن.. وجبة شهية واقتصادية

بطاطس
بطاطس
بطاطس

أكثر من البرتقال في فيتامين C.. فوائد مذهلة للجوافة وورقها

فوائد صحية لتناول الجوافة
فوائد صحية لتناول الجوافة
فوائد صحية لتناول الجوافة

لا تخلطي هذه المنظفات معًا أثناء تنظيف الحمام.. أبخرة خطيرة مضرة للصحة

الحمام
الحمام
الحمام

أماكن في المنزل تنسين تنظيفها رغم استخدامها يوميًا.. مصدر للروائح غير المرغوبة

أماكن في المنزل تنسين تنظيفها رغم استخدامها يوميًا
أماكن في المنزل تنسين تنظيفها رغم استخدامها يوميًا
أماكن في المنزل تنسين تنظيفها رغم استخدامها يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد