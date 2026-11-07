حبس 3 صانعات محتوى بتهمة الرقص بطريقة خادشة للحياء في الإسكندرية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 3 صانعات محتوى نشرن مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات .

تفاصيل القضية



رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر 3 صانعات محتوى مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورات "لإثنين منهن معلومات جنائية" حال تواجدهن بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهن ( 6 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي").

وبمواجهتهن اعترفن بنشرهن مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.