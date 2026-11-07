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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة متهمين فى «خلية تهريب العملة».. السبت

المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، إعادة محاكمة متهمين اثنين لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة.

خلية العملة الإرهابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.

تمويل الجماعة الإرهابية

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين جميعا بتمويل الإرهاب بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران أخذ أموال على سبيل الرشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.

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