اهتمام إنجليزي وإيطالي بضم محمد عبد المنعم.. والنادي الفرنسي يرفض رحيله

كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود اهتمام من أندية في الدوريين الإنجليزي والإيطالي بالتعاقد مع محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر وفريق نيس الفرنسي، خلال الفترة المقبلة، في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب مع فريقه.

وأوضح أمير هشام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن محمد عبد المنعم يحظى باهتمام ناديين من إنجلترا وإيطاليا، بعد ظهوره بمستويات مميزة مع نيس.

وأضاف أن إدارة النادي الفرنسي تتمسك باستمرار المدافع المصري حتى نهاية الموسم الجاري، وترفض فكرة التفريط في خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده باعتباره أحد العناصر الأساسية في صفوفه.

وأشار إلى أن موقف نيس قد يمثل عقبة أمام رحيل محمد عبد المنعم في يناير المقبل، رغم وجود اهتمام من أندية خارج فرنسا بالحصول على خدماته، سواء خلال الميركاتو الشتوي أو مع نهاية الموسم.

وبذلك، يبقى مستقبل المدافع المصري مرتبطًا بموقف إدارة نيس من العروض المحتملة، في ظل رغبتها في الاحتفاظ بخدماته خلال المرحلة المقبلة.